Rendas das casas sobem 5,2% em Agosto

As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 5,2% em agosto face ao mesmo mês de 2025, menos 0,1 pontos percentuais do que em julho, tendo todas as regiões registado crescimentos homólogos, informou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em agosto "todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo a Madeira registado o aumento mais intenso (6,9%)".

Em termos mensais, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado registou uma variação de 0,3%, face a 0,4% no mês anterior.

As regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram a Península de Setúbal e a Madeira (0,5%), não se tendo observado qualquer região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação.