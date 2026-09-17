Fátima recebe bênção dos capacetes com celebrações simultâneas na Madeira e Açores

O Santuário de Fátima recebe no domingo milhares de motociclistas para a 11.ª edição da Peregrinação da Bênção dos Capacetes, uma iniciativa que, este ano, vai ter celebrações simultâneas na Madeira e nos Açores.

À agência Lusa, o presidente da Associação Bênção dos Capacetes (ABC), Carlos Pereira, antecipou hoje casa cheia no recinto de oração do Santuário de Fátima, num dia para o qual se prevê "bom tempo com temperaturas agradáveis".

Segundo Carlos Pereira, tudo aponta que o recinto de oração, onde a motociclistas portugueses se vão juntar outros de outras nacionalidades, vai encher de novo.

"Todos os anos temos [representada] Espanha, França, Alemanha, muitos motociclistas que vêm de tão longe para estarem em Fátima neste dia", declarou.

Na edição deste ano, o responsável da ABC destacou as celebrações na Madeira e Açores, pela primeira vez e nos mesmos moldes da peregrinação a Fátima.

"Torna-se difícil, quer para os madeirenses, quer para os açorianos poderem estar em Fátima com as suas motas, porque é uma despesa muito grande, e, portanto, alargámos ao arquipélago da Madeira e ao arquipélago dos Açores" a bênção dos capacetes, justificou.

De acordo com o dirigente, "há grupos dos arquipélagos dos Açores e da Madeira que têm participado na organização desta peregrinação".

"Todos os anos a organização da peregrinação da bênção dos capacetes é constituída por 10 grupos diferentes, de norte a sul do país, incluindo as ilhas", sendo que, neste último caso, "a parte logística é um pouco sobrecarregada".

Nesse sentido, grupos dos dois arquipélagos foram desafiados a organizarem a bênção dos capacetes, que na Madeira decorre junto ao Fórum Machico, e nos Açores no Campo de São Francisco, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Aos motociclistas, o presidente da ABC apelou para que "façam uma viagem tranquila", que conduzam com cuidado e "evitem excessos", além de terem "atenção às orientações das forças de segurança e da organização da peregrinação".

"Queremos evitar, a todo o custo, que esta peregrinação possa ficar manchada por algum acidente rodoviário que possa vir a ter alguma vítima mortal", declarou, lembrando que, na edição de 2025, uma mulher morreu.

Carlos Pereira adiantou que a organização quer que a Peregrinação da Bênção dos Capacetes seja "um dia de amizade, um dia de convívio, um dia de oração".

De acordo com informação do Santuário de Fátima, a bênção dos capacetes vai ser presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério.

Na Cova da Iria, a missa começa às 11:00, com os motociclistas a terem uma participação ativa, assegurando diferentes serviços, como o acolhimento dos peregrinos, a recitação do terço, o transporte do andor, a proclamação das leituras e o apoio à distribuição da comunhão.

Na Madeira, as celebrações começam também às 11:00 e nos Açores às 10:00 locais.

Numa mensagem dirigida aos motociclistas, o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, referiu que a peregrinação será um momento de "encontro e convívio", para rezar por quem morreu vítima de acidente e para pedir proteção.

Aos participantes nas cerimónias religiosas, Carlos Cabecinhas pediu "prudência nas estradas", para que os motociclistas cheguem com saúde e partam felizes.

Em 2025, estiveram presentes nesta peregrinação, uma das maiores ao Santuário de Fátima, cerca de 180 mil motociclistas, um número semelhante ao registado em 2024, revelou o templo mariano.