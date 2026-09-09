Portugal conquista primeiras medalhas nos Europeus de natação paralímpica

Marco Meneses, nos 400 metros livres, e Diogo Cancela, nos 100 mariposa, conquistaram hoje as primeiras medalhas para Portugal nos Europeus de natação paralímpica, que estão a decorrer em Kocaeli, na Turquia.

Na categoria de S11, Marco Meneses conquistou a prata nos 400 metros livres, com uma marca de 4.41,52 minutos, depois de ter sido sétimo na final dos 50 metros livres.

"Estou muito contente por ter conseguido esta medalha. O meu objetivo nesta prova era chegar perto do meu melhor tempo e chegar ao pódio, consegui conquistar a medalha de prata, apesar de não me ter aproximado do meu melhor tempo", disse Marco Meneses, que detém o recorde nacional, com 4.36,36 minutos.

Diogo Cancela conquistou o bronze nos 100 metros mariposa S8, ao nadar em 1.04,66 minutos, aproximando-se do recorde nacional de 1.04,30.

"Sinto-me bem e concretizado, acho que é um bom começo do Europeu para o que pode vir aí, pois ainda tenho mais algumas provas", disse o nadador, que ainda vai participar nos 50 livres e os 200 estilos.

Na final dos 100 metros mariposa S9, Susana Veiga bateu o recorde nacional, com uma marca de 1.13,60 minutos, tirando mais de dois segundos ao seu anterior máximo (1.15,57), tempo que lhe valeu o sexto lugar na final.

João Fidalgo (S10) foi quinto na final dos 400 metros livres, enquanto Ana Castro (S8) foi quarta nos 100 mariposa.

Na quinta-feira, Ricardo Soares, que já bateu o recorde nacional dos 400 metros livres, vai nadar os 100 costas, com Ana Castro a disputar os 100 livres.