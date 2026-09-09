Estudo quer conhecer hábitos de consumo de pescado e a percepção sobre aquacultura na Madeira

O projecto Aquafish0.0, do qual a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação é parceira, está a desenvolver um estudo para conhecer melhor os hábitos de consumo de pescado da população da Região Autónoma da Madeira, bem como os seus conhecimentos e percepções sobre aquacultura e valorização de subprodutos de pescado.

O estudo enquadra-se nos objectivos do Aquafish0.0, um projecto dedicado "à promoção de uma maior aceitação e consciência social relativamente ao consumo de produtos alimentares marinhos sustentáveis, integrando princípios de redução do desperdício e valorização dos recursos".

Neste âmbito, o projecto pede aos residentes na Região Autónoma da Madeira, com idade igual ou superior a 18 anos, a participar num questionário 'on-line' e anónimo: https://bit.ly/questionario_aquafish.

A participação da população é fundamental para obter uma visão tão representativa quanto possível das diferentes perspetivas existentes na Região, pelo que o projecto Aquafish0.0 apela também à partilha do questionário junto de familiares, amigos e outras pessoas que cumpram os critérios de participação. ARDITI

Ao responder ao questionário, cada participante contribui para a recolha de informação que poderá apoiar futuras iniciativas de investigação, sensibilização e comunicação, refere a ARDITI.

De referir que o Aquafish0.0 é um projecto financiado pelo Programa Interreg Atlantic Area, que reúne parceiros de diferentes regiões do espaço atlântico.