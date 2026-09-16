Madeira incluída na promoção nacional na maior feira de cruzeiros do Mediterrâneo

A Madeira integra a representação portuguesa na 'Seatrade Cruise Med 2026', que decorre hoje e amanhã, em Las Palmas de Gran Canária, numa participação destinada a promover os portos nacionais junto dos principais operadores mundiais da indústria de cruzeiros.

A Região participa através da Cruise Portugal, marca da Associação dos Portos de Portugal (APP), juntamente com os portos de Leixões, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Portimão e Açores. A feira deverá reunir mais de 2.000 profissionais de 97 países, incluindo mais de 220 executivos de companhias de cruzeiros.

Entre os temas em destaque estão a sustentabilidade e a transição energética, nomeadamente a implementação de sistemas de fornecimento de electricidade aos navios a partir de terra (OPS), permitindo desligar os motores auxiliares durante as escalas e reduzir emissões e ruído nas zonas portuárias.

A presença da Madeira acontece num contexto de crescimento da actividade de cruzeiros em Portugal. No primeiro semestre deste ano, com a Cruise Portugal a referir, em comunicado, os portos nacionais contabilizaram 596 escalas e 962.336 passageiros, mais 10% e 9%, respectivamente, do que no mesmo período de 2025. Para o conjunto de 2026 são esperados cerca de 1,97 milhões de passageiros e 1.138 escalas.