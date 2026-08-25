Cão ferido recolhido no Livramento

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses procederam esta manhã à recolha de um cão ferido na zona do Livramento, no Funchal.

O alerta foi dado cerca das 9 horas, tendo sido mobilizados dois operacionais, apoiados por um veículo ligeiro.

O animal apresentava suspeita de fractura numa das patas e foi posteriormente entregue aos cuidados do Canil Municipal, localizado no sítio do Vasco Gil, na freguesia de Santo António.