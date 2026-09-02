Irão condena ataque norte-americano e chama "Satanás" aos EUA

O presidente do Parlamento iraniano e negociador-chefe classificou hoje os Estados Unidos como Satanás, referindo-se diretamente ao último ataque norte-americano contra o sul do Irão e que causou 18 mortos.

"Se uma potência age como Satanás, escolhe os alvos como Satanás e mata como Satanás, então é o Satanás", escreveu Mohammad Bagher Ghalibaf numa mensagem publicada nas redes sociais.

A expressão Satanás aplicada aos Estados Unidos é usada com frequência pelos líderes iranianos desde a Revolução Islâmica de 1979.

Na mesma mensagem, o presidente do Parlamento do Irão disse que o "Grande Satanás" (Estados Unidos) protege "Satanás júnior", sem nomear os países da região aliados da administração do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Pelo menos 18 pessoas morreram durante a última série de bombardeamentos norte-americanos contra o Irão, esta madrugada, noticiou a agência oficial iraniana Irna.

Mohammad Bagher Ghalibaf, referiu-se também às crianças mortas na escola de Minab, no início dos bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel contra território iraniano.

Em resposta aos novos ataques norte-americanos, o Irão lançou drones e disparou mísseis contra Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Curdistão iraquiano onde se encontram instaladas bases militares norte-americanas.

As Forças Armadas dos Estados Unidos não comentaram diretamente o ataque que atingiu a festa de casamento no sul do Irão.

No entanto, o porta-voz do Comando Central dos EUA (Centcom), Tim Hawkins, declarou que "os militares norte-americanos nunca têm como alvo civis, ao contrário da Guarda Revolucionária" iraniana.

Os ataques norte-americanos ocorreram pouco depois de o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ter apelado no sentido de novos esforços diplomáticos, atualmente num impasse.

Pezeshkian afirmou que, caso os Estados Unidos respeitassem o acordo assinado em junho, a República Islâmica do Irão tomaria imediatamente medidas recíprocas.