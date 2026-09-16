Greve no aeroporto belga de Charleroi cancela 44 voos e afecta 7.000 passageiros
O aeroporto belga de Charleroi cancelou, pelo menos, 44 voos entre hoje e quinta-feira devido a uma greve do controlo aéreo, que deverá afetar cerca de 7.000 passageiros.
Pelas 15:40 (hora continental) não se registavam cancelamentos nas ligações entre os aeroportos continentais portugueses e o aeroporto de Charleroi, na Bélgica, de acordo com o 'site' da ANA-Aeroportos de Portugal.
Internacionalmente, entre os voos cancelados hoje encontram-se as ligações para Madrid, Ibiza, Palma, Veneza, Praga, Manchester, Estocolmo, Tirana e Palermo, enquanto na quinta-feira de manhã serão cancelados, entre outros, voos para Barcelona, Valência, Helsínquia, Budapeste e Pisa.
A greve terá início às 21:00 (hora de Portugal continental) de hoje e repetir-se-á durante 24 noites, até 10 de outubro, entre as 21:00 e as 07:00.
A greve foi convocada após o fracasso das negociações entre os sindicatos e a direção da Skeyes, empresa pública belga responsável pelos serviços de navegação aérea, sobre as compensações pelo trabalho noturno, com aos controladores de Charleroi a reivindicarem os mesmos bónus que os colegas do aeroporto de Liège.