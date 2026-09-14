Barragens do país com média de 77% de armazenamento de água

As barragens em Portugal têm, atualmente, 77% de armazenamento de água em média, contrariando a tendência de seca da união europeia, disse hoje o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

"Estamos bem. Não temos água para desperdiçar, (...) estamos a iniciar setembro e de facto estamos muito bem preparados para o próximo ano", disse Pimenta Machado, em Bragança, à margem da assinatura do protocolo entre a APA e o município de Bragança.

O presidente da APA realçou a falta de água em vários países da União Europeia, que estão "literalmente aflitos", mas garantiu que Portugal contraria este cenário, devido ao inverno passado, com várias tempestades, que apesar dos muitos estragos, foram benéficas para o armazenamento de água nas albufeiras do país.

"Em Portugal começámos um ano muito difícil, com este clima que nos afetou todos. Janeiro e fevereiro [registaram] muita chuva, muita água, muitas inundações, mas teve uma coisa boa, enchemos as barragens", vincou.

O presidente da APA já tinha revelado, em maio, que as albufeiras estavam "na melhor situação de sempre", com uma média de armazenamento de 92%, dando como exemplo albufeira da Bravura, no Algarve, "que os portugueses conhecem por não ter água" e que estava a "99%".