IL inicia jornadas parlamentares no Porto focadas em reformar o país contra "maioria de empatas"

A IL inicia hoje, no Porto, dois dias de jornadas parlamentares centradas na reforma do Estado, da fiscalidade e da saúde, defendendo que Portugal está "irreformável" devido a uma "maioria de empatas" e que é preciso recentrar o debate.

Em declarações à Lusa, o líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), Mário Amorim Lopes, antecipou que estas jornadas servirão para o partido "focar o país naquilo que verdadeiramente interessa, as reformas", considerando que estas são necessárias por serem "a única forma de conseguir que o país cresça mais" e possa aproximar-se dos restantes países europeus.

Para o deputado, "o país neste momento não está ingovernável, o país está irreformável", porque, acrescentou, "há uma maioria de empatas que não querem que o país mude".

"Alguns porque acham que o país não precisa de mudar, está tudo bem. Outros porque dizem que vão mudar, mas logo se vê. E outros porque a única coisa que querem fazer é protesto e, portanto, não estão muito interessados em que o país melhore", argumentou.

Mário Amorim Lopes defendeu que, em Portugal, "todas as áreas precisam" de reformas, mas que as jornadas do partido se focarão na fiscalidade, na saúde e na reforma do Estado, abordando também áreas como a Segurança Social e a justiça.

De acordo com o programa, a abertura das jornadas, às 11:00, caberá a Mário Amorim Lopes, seguindo-se, ainda durante a manhã, um painel sobre a reforma do Estado com o deputado portuense e antigo líder do partido Carlos Guimarães Pinto e o economista Ricardo Arroja, que foi candidato da IL, como independente, nas eleições europeias de 2019.

Sobre a reforma do Estado, o deputado definiu como prioritárias a desburocratização e a desregulamentação para "tornar mais fácil a vida dos portugueses", reduzindo "documentação, papelada, licenciamentos e restrições".

"Estamos sempre a mudar o Governo, o que não fazemos é mudar o Estado", criticou, lembrando que a reforma do Estado foi anunciada pelo executivo há cerca de dois anos, com um ministério próprio, e sustentando que "ainda não se viu nada".

Esta segunda-feira, a IL tem ainda programada para o final da tarde do primeiro dia uma visita ao Hospital São João de Deus, em Famalicão, no âmbito do dia do Serviço Nacional de Saúde, que faz 47 anos, estando previsto que a presidente do partido, Mariana Leitão, fale aos jornalistas nesse ponto dos trabalhos.

O segundo e último dia das jornadas começa com um painel sobre reforma fiscal, às 09:30, em que participarão Mário Amorim Lopes e os economistas Pedro Brinca, cabeça de lista do partido pelo círculo de Coimbra, enquanto independente, nas legislativas de 2024, e Luís Aguiar-Conraria, consultor económico do Presidente da República, António José Seguro.

Segundo o líder parlamentar liberal, o país deve, em vez de discutir reduções pontuais de impostos, debater "como é que deve ser montado o sistema fiscal" para permitir aos portugueses pagar menos impostos, melhorar a utilização dos recursos públicos e atrair mais investimento.

Apesar da proximidade da discussão do Orçamento do Estado, Mário Amorim Lopes disse que esse não será o foco das jornadas e afirmou que a IL ainda não tem uma posição fechada sobre o documento, ressalvando que o partido exigirá uma redução da carga fiscal se estiver assegurada a sustentabilidade das contas públicas.

Os trabalhos na cidade Invicta encerram com uma intervenção de Mariana Leitão às 11:30.

Estas são as primeiras jornadas parlamentares da IL com Mariana Leitão como presidente dos liberais e também as primeiras desde as últimas eleições legislativas, em maio de 2025, quando o partido elegeu nove deputados, mais um face aos oito deputados da legislatura anterior. As últimas realizaram-se no Parlamento, em 2024, ainda com Rui Rocha como líder do partido.