PSP deteve duas pessoas por agressões a dois homens por causa de recusa de cigarro

A PSP deteve dois homens em Lisboa por suspeitas de ofensa à integridade física contra duas outras pessoas, tendo as agressões começado por um deles ter recusado dar um cigarro, indicou hoje a polícia.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP dá conta que os dois homens, de 26 e 24 anos, foram detidos na freguesia da Ajuda, em Lisboa, fora de flagrante delito em cumprimento de mandados de detenção, uma vez que as agressões a outros dois homens, tio e sobrinho de 69 e 46 anos de idade, aconteceram na passada terça-feira pelas 07:50.

Segundo a PSP, as duas vítimas tinham estado num estabelecimento do Casalinho da Ajuda e quando se separaram, tendo mais velho ido para o trabalho e o mais novo para casa, o sobrinho foi abordado pelos detidos, que lhe pediram um cigarro.

A PSP explicou que após ter sido pedido um segundo cigarro e a vítima mais nova ter recusado, os dois homens agora detidos iniciaram agressões com murros e pontapés.

"Ao aperceber-se das agressões, o homem de 69 anos aproximou-se do local com o intuito de auxiliar o sobrinho, tendo sido igualmente agredido de forma violenta pelos suspeitos, acabando por perder os sentidos e cair no solo. Quando a vítima mais nova tentou aproximar-se do tio, foi impedida pelos suspeitos e novamente agredida com murros e pontapés, nomeadamente na zona da cabeça, acabando também por cair no solo", precisou a polícia.

A PSP salientou que, "mesmo após a vítima de 69 anos se encontrar caída e inconsciente, os suspeitos terão continuado a desferir-lhe pontapés e pisões na zona da cabeça, abandonando posteriormente o local".

Segundo a PSP, o homem mais velho ainda continua internado.

No comunicado, a PSP referiu ainda que a Divisão de Investigação Criminal iniciou de imediato diligências destinadas à identificação e localização dos suspeitos, tendo procedido à detenção, fora de flagrante delito, na passada quinta-feira por ofensa à integridade física grave.

Os dois homens, após ter sido detidos pela PSP e ouvidos por um juiz de instrução, ficaram com as medidas de coação de apresentações bissemanais e proibição de contacto com o ofendido.