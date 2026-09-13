Três feridos e 50 pessoas retiradas devido a incêndio em Espanha

Três pessoas ficaram hoje feridas num incêndio florestal em Benahavís (Málaga, Espanha), onde foi decretada a retirada preventiva de 50 residentes e o confinamento preventivo do centro urbano da localidade, com 9.500 habitantes.

Os dados foram avançados pelo conselheiro da Presidência, Saúde e Emergências da Junta da Andaluzia, Antonio Sanz, que classificou o incêndio como "complexo", devido ao vento e à vasta massa florestal concentrada na zona.

O incêndio deflagrou numa zona montanhosa nas proximidades de Benahavís, uma localidade de luxo que acolhe uma importante comunidade estrangeira, nomeadamente muitos britânicos, precisaram os serviços de emergência da região da Andaluzia num comunicado.

"Uma pessoa sofreu queimaduras ao tentar apagar o fogo e um bombeiro florestal ficou ferido na sequência de uma queda", escreveram os serviços de emergência nas redes sociais. Este último fraturou o pulso, enquanto uma terceira pessoa recebeu cuidados médicos devido a uma ligeira inalação de fumo, indicou aos jornalistas Antonio Sanz.

As autoridades pediram aos 9.500 habitantes da pitoresca aldeia de Benahavís e das vilas vizinhas que permanecessem em casa devido à "propagação muito rápida" das chamas.

As 50 pessoas deslocadas são residentes do bairro Montemayor Alto e o confinamento preventivo inclui também habitações isoladas nas zonas norte e oeste e no bairro La Coja.

Mais de 200 bombeiros, apoiados por cerca de vinte aeronaves, foram mobilizados para o local.

De acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, mais de 296.000 hectares de terreno foram afetados por incêndios este ano em Espanha.