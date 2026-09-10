Zelensky anuncia novo apoio do Canadá para a defesa aérea

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje um novo apoio do Canadá à Ucrânia no domínio da defesa aérea, durante uma visita que está a realizar àquele país.

"Estamos gratos pelo vosso apoio no domínio energético. E no que diz respeito à defesa aérea, estou a par da decisão. Estou imensamente grato. Não vou revelá-la, pois é uma decisão vossa", afirmou Zelensky, durante uma declaração à imprensa ao lado do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney.

"Trata-se de um pacote de defesa aérea muito importante e é crucial, pois é um elemento que falta terrivelmente (à Ucrânia) nesta guerra", acrescentou, sem indicar detalhes, nomeadamente valores, sobre esta ajuda.

Recordando que o Canadá tinha fornecido, desde o início do conflito na Ucrânia, "26 mil milhões" de dólares canadianos de ajuda à Ucrânia (cerca de 16 mil milhões de euros), incluindo "ajuda militar que vai desde a defesa aérea aos drones", Mark Carney prometeu "prestar mais apoio" a Kiev.

Os dois líderes deverão realizar uma conferência de imprensa mais tarde.

Perante a intensificação, por parte de Moscovo, dos ataques com mísseis balísticos, nomeadamente contra a capital ucraniana Kiev, a Ucrânia alertou para a necessidade urgente de meios de defesa aérea.

Nos últimos meses, a Rússia e a Ucrânia estão envolvidas numa escalada de ataques de longo alcance, que visam cada vez mais alvos civis, tais como fábricas, refinarias, armazéns, infraestruturas portuárias e navios, e que estão a provocar um número crescente de vítimas. As negociações entre as duas partes permanecem num impasse.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.