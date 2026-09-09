Israel espera que sucessor de Guterres combata antissemitismo

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, pediu hoje ao próximo secretário-geral das Nações Unidas que alargue as ações de combate ao antissemitismo, que diz ter aumentado substancialmente em vários países nos últimos três anos.

"É uma grande oportunidade, com uma nova liderança na ONU, para promover a mudança", disse o diplomata israelita à imprensa em Nova Iorque, a propósito da escolha do sucessor do atual secretário-geral, António Guterres, que Israel considera 'persona non grata' e proibiu de entrar no país.

Segundo Danny Danon, "o antissemitismo aumentou 137% desde o 07 de Outubro nos sete países com as maiores comunidades judaicas", aludindo à data dos ataques do grupo islamita palestiniano Hamas em 2023 no sul de Israel, que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza.

"É tempo de agir, porque as palavras, declarações e afirmações não são suficientes para combater o crescente antissemitismo nas ruas, nas sinagogas, nas universidades e até aqui nas Nações Unidas", sustentou.

O embaixador israelita referiu-se também à proposta de um grupo de trabalho para o antissemitismo e espera que o novo secretário-geral "adote as recomendações" que lhe forem apresentadas.

A ONU está em pleno processo de eleição do sucessor de António Guterres, que vai deixar o cargo no final de dezembro deste ano, depois de dois mandatos consecutivos de cinco anos.

Anteriormente, Danon criticou o antigo primeiro-ministro português, acusando-o de promover o antissemitismo e de ter uma obsessão por Israel nas suas declarações, após a publicação de relatórios de peritos da ONU sobre genocídio na Faixa de Gaza e aumento da violência contra a população palestiniana na Cisjordânia ocupada.

O embaixador israelita pediu em junho uma investigação sobre o que classificou como antissemitismo dentro das próprias Nações Unidas, a propósito de um relatório sobre crianças em conflitos armados.

Danny Danon criticou na altura uma representante especial do secretário-geral, Vanessa Frazier, pouco antes da apresentação do relatório que ligava as ações de Israel na Palestina ao aumento da violência contra crianças em conflitos.

No ano passado, a Aliança das Civilizações das Nações Unidas e o escritório do conselheiro especial para a Prevenção do Genocídio apresentaram um plano de ação para combater o antissemitismo.

Antes de dirigir as suas recomendações ao próximo secretário-geral da ONU, Danny Danon tinha lamentado hoje que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tenha de fazer uma viagem relâmpago de 24 horas para discursar na sessão anual da organização, este mês em Nova Iorque, porque "não há outra opção".

O embaixador israelita referia-se a declarações do presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, que classificou Netanyahu como "um criminoso de guerra" que deveria ser detido na sua passagem pela cidade norte-americana.

"Tornou-se muito comum fazer política culpando Israel", comentou Danon, acrescentando que "é importante que o primeiro-ministro compareça" na sessão de alto nível da Assembleia-Geral da ONU, a partir de 22 de setembro, na sede da organização.

Embora a cidade de Nova Iorque não tenha autoridade legal para executar um mandado de detenção emitido em 2024 pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Netanyahu, Mamdani incentivou as autoridades federais norte-americanas a fazê-lo.

Os Estados Unidos e Israel não são membros do TPI e a atual administração norte-americana, liderada por Donald Trump, impôs uma série de sanções a altos funcionários do tribunal.

Netanyahu tem chegada prevista a Nova Iorque no final do dia 23 de setembro, discursará na Assembleia-Geral na tarde de 24 de setembro e regressará a Israel nessa mesma noite, segundo o embaixador israelita na ONU.

Danon observou também que a reunião dos líderes dos Estados-membros da ONU está a decorrer durante os feriados judaicos e em plena pré-campanha para as legislativas em Israel, marcadas para 27 de outubro, nas quais o atual chefe de Governo joga a continuidade do atual executivo de coligação com a extrema-direita e o seu próprio futuro político.

Na sessão de alto nível de 2025, grande parte das delegações abandonou a sala quando Netanyahu começou a discursar e, neste ano, o diplomata israelita espera que "haja algo parecido, com outro espetáculo".

O TPI emitiu em novembro de 2024 mandados de captura contra Benjamin Netanyahu e o então ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e contra a humanidade na guerra na Faixa de Gaza.

Também o antigo comandante militar do Hamas Mohammed Deif foi visado pelo tribunal da ONU, sediado em Haia, antes da confirmação de que tinha sido eliminado por Israel.