Quatro membros de uma família, incluindo duas crianças, mortos a tiro em França

Quatro membros de uma família foram mortos a tiro na quarta-feira no nordeste de França, que terá sido cometido pelo pai, que depois se matou, segundo a imprensa francesa.

O jornal L'Est Républicain noticiou hoje que o incidente ocorreu num parque de campismo e autocaravanas na cidade de Gy, no departamento de Haute-Saône, a meio caminho entre Dijon e Besançon.

Os corpos encontrados pela Gendarmerie são de um homem, de uma mulher de quem se estava a divorciar e das duas crianças, de 6 e 9 anos.

Segundo o jornal, o homem matou os outros três membros da família com uma espingarda antes de usar a arma para tirar a própria vida.

As autoridades abriram uma investigação por homicídio voluntário para tentar esclarecer as circunstâncias do incidente.