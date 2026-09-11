251 incêndios em oito meses

A Região conta 215 incêndios em oito meses, sendo que o concelho de Câmara de Lobos lidera com 67 ocorrências. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Nas páginas 4 e 5 saiba que os fogos em mato representaram 86% dos casos e envolveram mais de 2.500 operacionais no combate. Entretanto, já há 172 mil plantas prontas nos viveiros do IFCN para a próxima época de reflorestação.

A maior mancha gráfica dá destaque ao facto de que o dinheiro não dá para tudo. A inflação branda para 4,1%, mas continua acima da média nacional. Posto isto, as famílias cortam nas compras de supermercado e procuram marcas brancas. Para ler entre as páginas 6 a 11.

Destaque ainda para o dinheiro que ainda não chegou à Venezuela. Nesse sentido, o JPP pressiona Governo Regional a libertar os 150 mil euros prometidos. Por outro lado, 240 toneladas de ajuda humanitária começam a aterrar no país. Leia mais nas páginas 14 e 15.

Entretanto, saiba que a Pesca procura jovens. Há um apoio que se destina a candidatos até aos 40 anos e que pode financiar a primeira embarcação. Conheça os pormenores na página 3.

Por fim, damos a conhecer novos oradores do TEDxMadeira. José Manuel Rodríguez, João Paulo Correia e Paulo Guerra juntam-se ao evento de 21 de Novembro. Saiba mais sobre o evento na página 34.

Estas e outras notícias constam da edição desta segunda-feira do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia com o seu DIÁRIO.