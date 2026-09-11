Câmara de Lobos distingue hoje 127 alunos com o prémio ‘Joaquim Pestana’

A entrega de prémios ‘Joaquim Pestana’, promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, decorre hoje, sexta-feira, a partir das 19 horas, no Museu da Imprensa. No total, 127 alunos vão ser distinguidos pelo mérito e sucesso escolar. Uma das presenças confirmadas é a da secretária da Educação, Elsa Fernandes.

Na agenda de hoje, destaque também para a apresentação do livro ‘Lutas contra a Ditadura a partir do Portugal Democrático’, de Edgar Silva e de Élvio Passos, jornalista do DIÁRIO. A sessão decorre na sala de sessões da Assembleia Municipal do Funchal, pelas 17 horas.

Agenda:

10h00 - Conferência sob o lema 'Mudando a Narrativa sobre o Suicídio: da Intervenção Clínica às Estratégias Comunitárias', no âmbito do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio.

11h00 - Iniciativa do JPP, com Élvio Sousa, junto ao Centro de Saúde do Caniço.

11h30 - Eduardo Jesus apresenta a edição de 2026 do Festival Colombo. A sessão decorre na Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro.

11h30 - Apresentação do ENSEADA - Festival de Artes do Funchal 2026, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

12h00 – Iniciativa do PS, com Célia Pessegueiro, junto à Estação de Serviço Repsol da Nazaré.

17h00 - Inauguração da exposição 'Detalhes Invisíveis', da artista visual madeirense Luz Henriques, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

17h15 - Madeira Padel Tour/DIÁRIO - Etapa 6 , nos Jardins Panorâmicos do Lido.

18h00 - I edição do Festival Bicho d'Pêssego, dedicado à música contemporânea. A primeira sessão decorre no Museu Henrique e Francisco Franco

18h30 - Inauguração da primeira exposição da 3º Edição da Open Call 'Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais’, no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, na Rua do Bettencourt, nº10, 2.º andar.

20h00 - VII Encontro 'Homenagem às Migrações', promovido pela Associação Diáspora no Mundo, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Principais acontecimentos

1823 -- Morre, com 49 anos, Hipólito José da Costa, nascido na Colónia do Sacramento, na Cisplatina, jornalista fundador do jornal Correio Braziliense, jornal de referência dos ideais liberais.

1891 -- Morre, aos 49 anos, o poeta Antero de Quental, que teve um papel importante no movimento da Geração de 1870. Fundou e dirigiu a República -- Jornal da Democracia Portuguesa.

1914 - Grande Guerra (1914-1918). Seguem para África as primeiras forças expedicionárias portuguesas.

1942 -- Morre, com 40 anos, Bento António Gonçalves, secretário-geral do PCP, no campo de concentração do Tarrafal, Cabo Verde, após sete anos de prisão.

1944 - II Guerra Mundial. Holanda é libertada pelas forças aliadas.

1952 -- Início da revolta Mau Mau, no Quénia, contra a administração britânica.

1962 -- Primeira gravação oficial dos Beatles, com a versão de "Love me do", integrada no álbum "Please Please me".

1973 -- Morre, aos 65 anos, o Presidente do Chile, Salvador Allende, durante um golpe militar liderado por Augusto Pinochet que assume o poder.

1985 -- Choque frontal de dois comboios em Alcafache, perto de Mangualde. Morrem 37 pessoas e mais de 170 ficam feridas.

1989 -- A Checoslováquia abre a fronteira com a Hungria, deixando passar perto de 16.000 alemães de Leste que esperam seguir para Ocidente.

1996 - A ministra para a Qualificação e Emprego, Maria João Rodrigues, preside, no Governo Civil de Braga, à primeira reunião da Comissão Nacional para o Combate ao Trabalho Infantil.

1997 - A Escócia vota pelo restabelecimento do seu próprio Parlamento, após 290 anos de união com a Inglaterra.

1999 -- Inauguração da Casa do Artista. A APOIARTE / Casa do Artista é fundada pelos atores Armando Cortez e Raul Solnado, tem estatuto de instituição particular de solidariedade social e presta serviços aos artistas idosos. Para além do Lar de Terceira Idade, inclui ainda o Teatro Armando Cortez, a Galeria para exposições, a Fisioterapia e o Centro de Formação. O seu âmbito abrange as Artes Cénicas, Cinema, Rádio e Televisão.

2001 -- Ataque aos Estados Unidos. Dois aviões de passageiros embatem, com alguns minutos de intervalo (08:46 e 09:04), nas duas torres do World Trade Center, em Nova Iorque. Morrem perto de 2.900 pessoas. Dois outros aparelhos despenham-se sobre o Pentágono, em Washington, e num descampado no condado de Sumerset, no leste do estado da Pennsylvania.

2004 -- Morre, com 90 anos, Irene Velez, atriz dramática, popularizada pelos programas de rádio "Companheiros da Alegria" e "Zéquinha e Lelé", com Vasco Santana.

2005 -- O governo israelita decreta o fim da administração militar na Faixa de Gaza, após uma votação que, por unanimidade, põe fim a uma ocupação de 38 anos, e a entrega aos palestinianos.

- Morre, com 63 anos, Olga Quintanilha, arquiteta, impulsionadora e primeira presidente da Ordem dos Arquitetos.

2006 -- Morre, com 70 anos, Maria Teresa Ambrósio, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação entre 1996 e 2002, deputada pelo PS de 1976 a 1983, professora associada da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

2008 - A circulação ferroviária no túnel da Mancha, em Calais, norte de França, é interrompida devido a um incêndio que terá ocorrido num camião que transportava carga inflamável. São retiradas "do túnel de serviço" cerca de 30 pessoas, motoristas na sua maioria. Este é o mais grave incidente da história do túnel, que abriu ao tráfego em maio de 1994 e tem uma extensão de 50 quilómetros de cumprimento, 37,9 dos quais debaixo do mar.

2009 - Três décadas depois da morte, em Santa Bárbara, Califórnia, o corpo do escritor Jorge de Sena é trasladado para Portugal e sepultado no cemitério do Prazeres, em Lisboa.

- Morre, aos 60 anos, Jim Carroll, poeta, escritor e músico norte-americano, autor de "The Basketball diaries".

- Morre, aos 82 anos, Juan Almeida Bosque, "comandante da Revolução" cubana, companheiro de Fidel Castro.

2012 - Mais de 1,5 milhões de pessoas enchem as ruas de Barcelona, Espanha, para participar numa das maiores manifestações de sempre a favor da independência da Catalunha.

- O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, divulga as conclusões da quinta avaliação da 'troika' ao programa de ajustamento económico português. Vítor Gaspar anuncia que o Governo vai reduzir de forma significativa o número de escalões de IRS já em 2013, justificando-se com as obrigações do memorando e o inscrito no programa de Governo.

2014 - O Governo aprova a criação da Instituição Financeira de Desenvolvimento, conhecido como Banco de Fomento, e os respetivos estatutos, com o objetivo de "colmatar insuficiências do mercado no financiamento das Pequenas e Médias Empresas".

2016 -- Morre, com 70 anos, José Luiz da Rocha, conhecido como Darocha, artista plástico português e há muito radicado em França.

2017 - O Conselho de Segurança das Nações Undas (ONU) aprova por unanimidade novas sanções à Coreia do Norte, propostas pelos Estados Unidos, interditando as exportações têxteis e reduzindo o seu abastecimento em petróleo e gás.

- Morre, aos 69 anos, o bispo do Porto António Francisco dos Santos.

2018 - O ex-ministro da Educação do Brasil Fernando Haddad, é anunciado como o candidato do Partido dos Trabalhadores às eleições presidenciais brasileiras, na sequência da rejeição pela justiça da candidatura do ex-Presidente Lula da Silva.

2019 - Cientistas da University College London, no Reino Unido, estudaram dados de observações feitas em 2016 e 2017 com o telescópio espacial Hubble, operado pelas agências espaciais norte-americana (NASA) e europeia (ESA), e detetam pela primeira vez vapor de água na atmosfera de um planeta fora do sistema solar. O planeta orbita uma estrela anã vermelha, a K2-18, que está a 110 anos-luz da Terra, na constelação Leão, sendo considerado uma "superterra" porque as dimensões da sua massa variam entre as da Terra e Neptuno, o último planeta do Sistema Solar.

- Morre, aos 83 anos, Bacharuddin Jusuf Habibie, ex-Pesidente da Indonésia, permitiu o referendo que escolheu por larga maioria a independência de Timor-Leste, em 1999, num sufrágio livre e democrático.

2020 - O filme "Listen", da realizadora Ana Rocha de Sousa, é distinguido com o prémio Bisato d'Oro de melhor realização, um dos galardões paralelos, "atribuído por um júri de crítica independente", do Festival de Cinema de Veneza, em Itália.

2021 -- Morre, com 86 anos, Abimael Guzmán, fundador e líder do grupo armado peruano Sendero Luminoso.

- Morre, com 82 anos, Manuel Ferreira Patrício, académico, filósofo e pedagogo, antigo reitor da Universidade de Évora entre 2002 e 2006, diretor-geral do Departamento do Ensino Superior do Ministério da Educação de 1993 a 1996. Além da Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique em 2012, pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, também lhe foi atribuído o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade do Porto, em 2002, e a Medalha de Mérito Municipal, Classe de Ouro, pela Câmara de Évora, em 2006.

2022 -- Morre, aos 70 anos, Javier Marias, escritor espanhol, autor de romances como "Coração tão branco" ou "Todas as almas". Membro da Real Academia Espanhola.

- Morre, aos 92 anos, Alain Tanner, realizador suíço, fez parte do "Grupo dos Cinco" que suscitou uma renovação da sétima arte helvética, refletindo o espírito de inconformismo da época de 1970. A obra "Os Anos de Luz" conquistou o Grande Prémio Especial do Júri no Festival de Cannes de 1981, em França.

- Morre, com 91 anos, Fernando Pedrosa, antigo presidente do Vitória de Setúbal.

2023 - Rui Pinto, 34 anos, é condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa, no julgamento do processo Football Leaks.

- Morre, aos 63 anos, Henrique Gabriel, artista plástico e autor do livro "Arte Digital".

2024 - O Governo aprova em Conselho de Ministros um regime para que as multinacionais que operam no país estejam sujeitas a uma taxa mínima de 15% de IRC.

- Morre, aos 86 anos, o peruano de origem japonesa Alberto Fujimori, antigo Presidente do Peru entre 1990 e 2000.

- Morre, aos 63 anos, Chad McQueen, ator, produtor e piloto de corridas norte-americano, fundou a McQueen Racing, uma empresa que cria carros, motos e acessórios personalizados.

2025 - O Supremo Tribunal Federal do Brasil condena o ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado.

O humano estabelece-se na imitação -- um homem torna-se um homem apenas imitando outros homens Theodore W. Adorno (1903-69), filósofo, escritor, compositor e musicólogo alemão

Este é o ducentésimo quinquagésimo quinto dia do ano. Faltam 111 dias para o termo de 2026.