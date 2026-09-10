Bayern e United goleiam, Como vive estreia de sonho na competição

Bayern Munique e Manchester United, antigos vencedores, arrancaram hoje a Liga dos Campeões de futebol com goleadas, enquanto o Como, que há três temporadas estava na segunda divisão italiana, viveu uma estreia de 'sonho' na competição.

Em Munique, o Bayern despachou o Bodo/Glimt, por 5-0, com todos os golos marcados na segunda parte e, em Manchester, o United consumou o regresso à elite do futebol europeu com um triunfo 'obrigatório' sobre o Sabah (4-0), estreante azeri e mais novo clube de sempre a participar na 'Champions', com apenas nove anos de existência.

No terceiro e último dia da primeira jornada, as vitórias de Bayern e United eram mais do que expectáveis, com o resultado mais inesperado a acontecer em Itália, com o Como a 'esmagar' o Leipzig, por 4-1, em mais uma demonstração do potencial do espanhol Cesc Fàbregas, treinador [e antigo jogador] de apenas 39 anos que já ganhou o estatuto de lenda na pequena cidade do norte de Itália.

Na Baviera, o Bayern, um dos principais candidatos a levar a 'Champions' esta temporada, até ficou a zero na primeira parte com o Bodo, mas Olise deu espetáculo na segunda metade, assinando dois golos e uma assistência.

Já depois de Musiala ter aberto o marcador aos 47 minutos, o extremo francês assistiu o inglês Kane, aos 61, e marcou aos 83 e 90+2. Pelo meio, aos 77, o canadiano Alphonso Davies também faturou, perante um rival norueguês que teve Bjortuft expulso, aos 87.

As noites de 'Champions' regressaram a Old Trafford, com Bruno Fernandes a fazer o segundo golo da sua equipa, aos 42 minutos, numa partida em que Diogo Dalot não saiu do banco de suplentes.

Matheus Cunha, aos 27 minutos, Sesko, aos 45, e Martínez, aos 68, completaram a goleada do United.

No Giuseppe Sinigaglia, junto ao Lago Como, o croata Martin Baturina, com um golo e uma assistência, e o argentino Nico Paz, determinante noutros dois, assinaram o seu nome na história do Como, clube que viveu a primeira noite de uma Liga dos Campeões.

A recuperação do dia, e também desilusão, aconteceu em Praga, com o Slavia, que jogou a segunda parte com menos uma unidade, a ficar a poucos minutos da vitória, acabando o Lens por fazer a recuperação nos descontos (3-2) e com um adolescente português pelo meio.

Mezian Soares, de apenas 16 anos, assistiu Florian Thauvin, aos 90+1 minutos, com Aguilar a dar a volta, aos 90+3, para os franceses.

Na Turquia, Rodrigo Mora foi suplente utilizado na Roma e Nelson Semedo não saiu do banco do Fenerbahçe no empate entre os dois emblemas (1-1), resultado igual registado no PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk, nos Países Baixos.