CDS-PP enaltece Ivone Silva pelo "feito histórico e de superação" da parapentista

A deputada do CDS-PP na Assembleia Legislativa da Madeira, Sara Madalena, deu entrada hoje a um Voto de Congratulação para saudar a atleta Ivone Silva, natural da freguesia dos Canhas, no concelho da Ponta do Sol, pela conquista do título de Campeã do Mundo Júnior de Parapente.

O feito desportivo decorreu em Kruševo, na Macedónia do Norte, entre os dias 22 e 30 de Agosto de 2026, no âmbito do 2.º Campeonato do Mundo de Juniores da Federação Aeronáutica Internacional (FAI).

Madeirense Ivone Silva é campeã mundial de juniores femininos em parapente A madeirense Ivone Silva conquistou hoje o título de campeã mundial feminina de juniores no 2.º Campeonato do Mundo de Juniores de Parapente, disputado em Krushevo, na Macedónia do Norte.

"A representar a Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, a jovem piloto sobressaiu pela regularidade ao longo das sete mangas em disputa, assumindo a liderança logo na segunda prova e mantendo o primeiro lugar até ao final. Ivone Silva somou 2.778,9 pontos na tabela feminina júnior, garantindo uma margem de 135,8 pontos sobre a vice-campeã. A qualidade da sua exibição ficou igualmente patente no 25.º lugar alcançado na classificação geral absoluta, disputada conjuntamente por atletas masculinos e femininos de vários países", refere o partido.

A iniciativa parlamentar sublinha o percurso de "ascensão meteórica" da desportista que, tendo iniciado a competição apenas em 2024, se afirmou em curto espaço de tempo no panorama nacional e internacional ao serviço de Portugal. "A conquista da medalha de ouro mundial coroa uma época de 2026 memorável, na qual Ivone Silva se sagrou também Campeã Nacional Feminina de Parapente, tornando-se a primeira atleta da Região Autónoma da Madeira a obter esse título", realça.

Ivone Silva voou até ao título mundial e quer inspirar mais jovens para o parapente Natural da freguesia dos Canhas, na Madeira, a recém-sagrada campeã do mundo júnior de parapente desenha a sua trajectória

O documento assinado por Sara Madalena destaca ainda a "dimensão humana e o exemplo de superação" associados a este resultado. "Em Maio deste ano, Ivone Silva sofreu uma fratura na anca na sequência de um acidente numa prova em Espanha, o que a manteve cerca de dois meses afastada da prática da modalidade. O regresso à competição e a posterior conquista dos títulos nacional e mundial constituem um testemunho de resiliência e determinação", refere.

O CDS-PP Madeira propõe que o parlamento regional felicite formalmente a atleta, a Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, a Federação Portuguesa de Voo Livre, bem como os seus treinadores, dirigentes e familiares, enaltecendo o contributo da jovem atleta da Ponta do Sol na projeção do desporto regional e nacional.

