CDS defende redução do IRC na Madeira para 12,6%

O CDS-PP Madeira defende a redução do IRC na Região para 12,6% em 2027, acompanhando a previsível descida de um ponto percentual da taxa no continente, anunciada para o próximo Orçamento do Estado.

Actualmente, o IRC sobre as empresas é de 19% no continente e de 13,3% na Madeira. Nos concelhos do Norte da ilha e no Porto Santo aplica-se uma taxa de 8,75%.

O CDS considera que a redução prevista para a República cria condições para baixar a taxa geral de IRC na Região para 12,6% e “harmonizar as taxas reduzidas”, tornando, segundo o partido, “o nosso arquipélago altamente competitivo e um dos territórios da União Europeia com mais baixa fiscalidade sobre as empresas”.

A posição foi divulgada numa nota de imprensa, na qual o CDS defende também que a Madeira acompanhe a redução das taxas de IRS sobre o trabalho anunciada pelo Governo da República até ao sexto escalão.

O partido considera que a Região deve manter “os 30% a menos de IRS, nos nove escalões deste imposto”.

“Assim se dá competitividade às nossas empresas e se devolve rendimento aos cidadãos e famílias madeirenses”, sustenta o CDS-PP Madeira.