CDS saúda prestação madeirense nos Jogos do Mediterrâneo

A Representação Parlamentar do CDS-PP na Assembleia Legislativa da Madeira apresentou um Voto de Congratulação pela participação dos atletas e dirigentes ligados à Região nos XX Jogos do Mediterrâneo, realizados em Taranto, Itália.

A iniciativa, apresentada pela deputada Sara Madalena, destaca particularmente os quatro atletas que contribuíram para o medalheiro português. Ana Brito, do Clube Naval da Calheta, conquistou o ouro na prova de K1 500 metros de canoagem, com o tempo de 2:00.73, enquanto Rosalina Santos sagrou-se campeã ao integrar a equipa portuguesa vencedora da estafeta feminina de 4x100 metros.

Também Bruna Aguiar, do Marítimo, chegou ao ouro com a Selecção Nacional Sub-18 feminina de futebol, que derrotou a Itália por 4-0 na final. Francisca Henriques, igualmente atleta ‘verde-rubra’, conquistou a prata na maratona feminina de patinagem de velocidade, modalidade que se estreou nos Jogos, tornando-se a primeira portuguesa a subir ao pódio nesta disciplina.

O CDS realça ainda as prestações de João Pedro Buaró, quarto no salto com vara, Jéssica Rodrigues, quarta na maratona de patinagem, Mafalda Avelino, Afonso Silva, Ricardo Correia, Fu Yu e Gonçalo Gomes.

A bancada centrista salienta também a responsabilidade atribuída ao madeirense João Rodrigues, chefe da missão portuguesa em Taranto, numa edição em que Portugal alcançou o melhor resultado de sempre nos Jogos do Mediterrâneo: 32 medalhas, das quais 16 de ouro, sete de prata e nove de bronze, terminando no oitavo lugar do medalheiro.

O voto será enviado aos atletas e ao chefe de missão, assim como aos clubes, associações e federações das respectivas modalidades.