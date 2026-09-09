Bolsa de Lisboa fecha a cair 0,38% em linha com a Europa

A bolsa de Lisboa encerrou ontem em baixa, com o índice PSI a cair 0,38% para 9.445,17 pontos, em linha com a tendência negativa da restante Europa.

Das 16 empresas cotadas que fazem parte do PSI, 12 desceram, três subiram e a Corticeira Amorim ficou inalterada em 6,98 euros.

A liderar as descidas ficou a Mota-Engil, que cedeu 3,37% para 4,90 euros.

Entre as principais quebras ficaram ainda os CTT, que desvalorizaram 2,03% para 6,28 euros, a Ibersol, que totalizou menos 1,78% para 9,96 euros, a Teixeira Duarte, que baixou 1,33% para 0,48 euros e a Jerónimo Martins, que subtraiu 1,25% para 18,19 euros.

Com descidas abaixo de 1% ficaram a NOS (4,90 euros), o BCP (1,16 euros), a EDP (4,72 euros), a EDP Renováveis (13,14 euros), a Sonae SGPS (2,01 euros), a Semapa (20,70 euros) e a REN (3,49 euros).

No sentido inverso, a liderar as subidas ficou a Galp, que ascendeu 1,42% para 21,39 euros.

Com ganhos inferiores a 1% ficaram a Navigator (3,25 euros) e a Altri (4,72 euros).

No resto da Europa, Paris retrocedeu 1,94%, Frankfurt 1,66%, Madrid 1,51% e Londres 1,31%.