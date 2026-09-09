Escolha de vagas para formação especializada dos médicos passa a ser feita `online´

Os novos médicos vão escolher este ano as vagas para a sua formação especializada de forma `online´, um novo modelo que vai substituir o processo presencial e que é comparável ao utilizado nas candidaturas ao ensino superior.

"A escolha das vagas para a frequência da formação especializada, no âmbito do internato médico de 2026, será realizada `online´, através da plataforma eletrónica do procedimento concursal", adiantou hoje a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Segundo informação disponibilizada no `site´ da ACSS, este novo modelo vai substituir o método presencial em tempo real utilizado até 2025, sendo "comparável ao processo, há muito existente, utilizado para as candidaturas às vagas no ensino superior público em Portugal".

Na prática, a alteração permite que os candidatos participem na escolha das vagas sem terem de se deslocar às instalações da ACSS num único dia e hora, com o acesso a ser feito através de computador ou telemóvel em Portugal ou no estrangeiro.

Até 2025, a escolha era realizada em tempo real, de acordo com a posição dos candidatos na lista de ordenação final, exigindo a presença física simultânea dos candidatos e dos profissionais da ACSS e uma coordenação em tempo real entre equipas que se encontravam em vários pontos do país.

A passagem para o modelo `online´ vai alterar o suporte e a organização operacional do processo, mas "preserva os seus elementos fundamentais", como a posição dos candidatos na lista de ordenação final, a igualdade de tratamento, a transparência das regras, a fiabilidade das colocações e a rastreabilidade das operações, assegurou a ACSS.

O módulo de escolhas foi desenvolvido pela Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, em articulação com a ACSS, e foi testado ao nível técnico e funcional.

Segundo referiu, representantes indicados pela Ordem dos Médicos, pelo Conselho Nacional do Internato Médico e pelo Conselho Nacional do Médico Interno participaram nestes testes, mas também em reuniões de apresentação e aperfeiçoamento do modelo.

Está prevista para as primeiras semanas de outubro a publicação antecipada do mapa de vagas para a formação especializada dos médicos, adiantou ainda a ACSS.