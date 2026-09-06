JPP promove jornadas sobre ferry e continuidade territorial

O JPP promove, esta quarta-feira, 9 de Setembro, a partir das 9h00, no Centro IDEIA, no Funchal, umas jornadas dedicadas ao tema 'Ferry e Continuidade Territorial'.

A iniciativa, organizada pela coordenadora do Gabinete de Estudos e Estratégia do partido, Isabel Santos, terá como um dos pontos centrais a análise do estudo económico-financeiro sobre uma ligação regular de ferry entre a Madeira e o continente.

Élvio Sousa considera que o documento evidencia a vontade dos madeirenses em recuperar uma ligação marítima regular, mas aponta fragilidades à análise realizada.

O Estudo do Ferry deixa bem claro que os madeirenses desejam uma ligação Ferry, como um instrumento de coesão territorial, de redução de assimetrias, reforço do sistema de transportes e diversificação modal.

Entre as principais críticas, Élvio Sousa destaca o peso atribuído ao transporte de mercadorias, defendendo que “o negócio deve ser a carga, complementado com os passageiros”. O parlamentar considera ainda que a limitação a 40 unidades de carga ou camiões por viagem é “uma das graves fragilidades do estudo”.

O secretário-geral do JPP recordou igualmente uma deslocação às Canárias, em 2021, onde reuniu com operadores marítimos, para contestar a ideia de que uma ligação regular não é economicamente sustentável.

A concluir, Élvio Sousa reiterou o compromisso político do partido com a recuperação da ligação marítima regular entre a Madeira e o continente: “Quando formos Governo, vamos ter Ferry o ano inteiro, quer Lisboa goste, quer não.”