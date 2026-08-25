90% dos alunos da APEL entram nas primeiras opções na 1.ª fase de acesso ao Ensino Superior

De acordo com a Escola da APEL, 90% dos alunos colocados na 1.ª fase de acesso ao Ensino Superior entraram numa das suas três primeiras opções (o correspondente a cerca de 89% dos estudantes da escola), valor significativamente superior à média nacional, que se fixou nos 84,5%.

No que se refere ao acesso às duas primeiras opções de curso, a APEL alcançou uma taxa de 80%, comparada com a média nacional de 72,9%. A direcção da escola destaca que apenas um número residual de alunos internos do 12.º ano dos Cursos Científico-Humanísticos não obteve colocação no ensino superior público, registando-se, no entanto, colocações em instituições privadas e de ensino no estrangeiro.

A distribuição das vagas conquistadas pelos estudantes abrange diversas áreas de conhecimento com elevada procura. A área da Saúde representa 26% do total das colocações, sendo que 10% corresponde a Medicina (8% no conjunto de Medicina e Ciclo Básico e os restantes em Medicina Veterinária e Medicina Dentária). Os restantes 16% dividem-se por cursos como Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Imagem Médica, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional e Ciências Biomédicas, integrando alunos provenientes tanto de Ciências e Tecnologias como do Curso de Técnico Auxiliar de Saúde. Na área das Tecnologias, cerca de 13% dos formandos garantiram vaga em engenharias de faculdades de renome por todo o País.

Nas Ciências Sociais, Humanidades e Artes, o curso de Direito concentrou 10% das colocações, subindo para 11% com a inclusão de Solicitadoria. Na gestão e economia, 10% dos alunos ingressaram em Gestão, chegando aos 12% ao somar os cursos de Economia, Relações Públicas e Marketing. Houve também um crescimento expressivo no acesso aos cursos de Educação Básica e Ciências da Educação, que perfizeram 6% do total de colocações, registando o melhor resultado dos últimos anos, a par de um bom desempenho em Design e Arquitetura. Já a área de Desporto garantiu colocação a cerca de 5% dos alunos. Uma parte importante dos formandos dos Cursos Profissionais de Desporto, Turismo e Técnico de Informática assegurou também vaga em Cursos de Técnico Superior Profissional (CTESP) em universidades e politécnicos espalhados pelo país.

A Universidade da Madeira (UMa) afirmou-se como o principal destino dos candidatos da APEL, acolhendo cerca de 30% dos alunos colocados, seguindo-se as instituições localizadas nas regiões de Lisboa, Coimbra e Porto. Assinala-se ainda o elevado número de ingressos em universidades privadas nacionais, como a Universidade Católica e a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, assim como em instituições no estrangeiro. Estes resultados abrangem tanto os alunos dos cursos de currículo português como os estudantes do IB Diploma Programme, lecionado em inglês.

Em nota final, a direcção da Escola da APEL expressou o seu agradecimento a alunos, encarregados de educação, professores e pessoal não docente, sublinhando que os resultados alcançados traduzem o esforço conjunto de toda a comunidade escolar. A instituição congratulou os novos universitários pelo sucesso alcançado, manifestando a confiança de que a sólida preparação académica e a formação humana de matriz cristã recebidas na escola serão pilares fundamentais para o seu futuro.