PJ investiga incêndio na Furneira que ameaçou habitações

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio que deflagrou, na noite de ontem, na zona da Furneira, no Jardim da Serra, e que chegou a ameaçar algumas habitações.

Em declarações à TSF-Madeira, Valter Ferreira, adjunto do Comando do Serviço Regional de Protecção Civil, confirmou que a PJ já esteve no teatro de operações, estando agora a cargo das autoridades competentes o apuramento das circunstâncias em que o fogo teve início.

O alerta foi recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro às 23h27, para um foco numa encosta que, segundo a informação inicial, já apresentava alguma dimensão. O dispositivo foi sendo reforçado ao longo da noite, chegando aos 50 operacionais e 21 veículos, de seis corpos de bombeiros.

Um dos principais objectivos da operação foi a protecção de habitações. Valter Ferreira revelou que algumas casas “correram algum risco”, embora a intervenção dos meios tenha permitido evitar danos. Também não foram registadas vítimas.

O incêndio foi dado como dominado às 4h33 e em conclusão às 5h02. Durante a manhã, prosseguiram os trabalhos de rescaldo, reforçados pelo helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

No terreno permanecem meios para identificar e extinguir pontos quentes e prevenir reacendimentos. Uma equipa de reconhecimento e análise está também a recorrer a drones, que deverão contribuir para determinar a área total ardida.