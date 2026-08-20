Dívida pública dos EUA supera pela primeira vez os 34,2 biliões de euros

A dívida pública dos Estados Unidos ultrapassou, pela primeira vez na sua história, os 40 biliões de dólares (34,2 biliões de euros), segundo dados divulgados ontem pelo Departamento do Tesouro.

De acordo com a publicação do Tesouro - chamada "Dívida calculada ao cêntimo" - o passivo total do Governo Federal dos Estados Unidos atingiu 40,047 biliões de dólares.

O marco foi alcançado apenas cinco meses depois de o montante ter excedido os 39 biliões, mostrando que o ritmo de crescimento da dívida se acelerou recentemente.

Isto deve-se principalmente ao facto de o Governo do Presidente Donald Trump ter deixado de receber as taxas alfandegárias cobradas sobre importações de todo o mundo, após o Supremo Tribunal ter declarado em fevereiro que eram ilegais.

Neste momento, o nível de despesa da sua Administração ultrapassa em cerca de dois biliões de dólares anuais as suas receitas fiscais.

A isto soma-se a grande lei de reduções fiscais que Trump impulsionou no ano passado e que promete aumentar esse défice anual para mais de quatro biliões ao longo da próxima década.

Além disso, o gasto federal aumentou desde o regresso do republicano à Casa Branca em janeiro de 2025, enquanto a relação da dívida com o PIB também piorou.

Atualmente, o Governo Federal está a gastar mais de um bilião de dólares por ano em pagamento de juros, que também estão a aumentar, para financiar esta dívida, e isso já representa a segunda maior rubrica de gastos depois da destinada à Segurança Social.

Neste contexto, a rentabilidade do título de dívida norte-americano a 30 anos voltou a atingir esta semana o nível mais alto em 19 anos, perante o receio de um aumento da inflação devido à guerra no Irão.

Hoje mesmo, os Estados Unidos anunciaram que vão duplicar o volume das suas operações de recompra de títulos, até pelo menos 4.000 milhões de dólares, para "apoiar a liquidez" dos títulos a longo prazo que emitem.