Bernardo Pereira e Sara Sotero voltam à competição este sábado em SS2 no Europeu de Ocean Racing

Depois de se ter sagrado Campeão Europeu Sub-23 de Ocean Racing, o canoísta madeirense Bernardo Pereira volta à competição já este sábado, 29 de agosto, desta feita em SS2, formando dupla com a canoísta Sara Sotero, que alcançou o 7.º lugar na categoria Open Women na prova individual.

Bernardo Pereira, atleta do Clube Naval da Calheta (e não do Clube Naval do Funchal como erradamente escreveu o DIÁRIO na edição impressa de hoje), chega a este novo desafio depois de uma prestação de grande nível em SS1, que lhe permitiu conquistar o título de Campeão Europeu Sub-23, confirmando o "excelente momento que atravessa no panorama internacional do Ocean Racing", conforme refere a Associação Regional de Canoagem da Madeira.

Também Sara Sotero esteve em evidência na competição individual, terminando a prova na 7.ª posição da categoria Open Women, resultado que coloca a canoísta entre as melhores atletas europeias presentes na competição.

Este sábado, os dois canoístas portugueses juntam forças para disputar a prova de SS2 (Surfski duplo), num desafio diferente da competição individual e onde a coordenação, a leitura das condições do mar e a sintonia entre os dois atletas serão determinantes. A dupla Bernardo Pereira/Sara Sotero parte, assim, para a prova depois dos bons resultados alcançados individualmente, procurando fechar a participação no Campeonato da Europa de Ocean Racing com mais uma prestação de destaque. Associação Regional de Canoagem da Madeira

Para a canoagem madeirense, as atenções estarão novamente centradas em Bernardo Pereira, que regressa à água poucos dias depois de alcançar um dos resultados mais importantes da sua carreira, levando o nome da Madeira e do Clube Naval da Calheta ao lugar mais alto do pódio europeu de Sub-23.