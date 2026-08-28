Tragédia no Elevador da Glória, polémica na PJ e futebol europeu em destaque

Expresso:

- "'Quando acordei havia um silêncio mortal. O meu marido não se mexia e só ouvia o meu filho a gritar'". Elevador da Glória. Família alemã recorda tragédia"

- "Líder da PJ denunciado por abuso de poder e mentir em tribunal"

- "Gama Leão só tem Euro58 mil para pagar dívidas de Euro393 milhões no caso BES"

- "Governo falha meta para definir infraestruturas críticas"

- "Medicamento contra o cancro do pâncreas chega dentro de meses"

- "Metade dos estudantes deslocados paga rendas sem recibos"

- "Ana Lua Caiano: 'Componho desde os 14 anos. O disco é dedicado aos meus avós, que me contavam histórias'"

- "Porque estão as empresas de IA a contratar filósofos?"

- "Apps para recriar mortos"

- "Avenida Balsemão em Cascais"

- "City no caminho de Porto e Sporting"

Correio da Manhã:

- "Queixa contra Carlos Cabreiro. Diretor da PJ denunciado por mentir em tribunal"

- "Em causa está envolvimento em operação ilegal na investigação a Rui Pinto"

- "AGF Aarhus 1 Benfica 3. Prestianni dá asas a Benfica europeu"

- "Sp. Braga avança para a Liga Conferência"

- "Sorteio da Champions. FC Porto e Sporting enfrentam tubarões ingleses"

- "Três portugueses desaparecidos no Nepal. Colapso de glaciar provoca tragédia"

- "Política. Montenegro assegura que pensões são sagradas"

- "'Xuxa'. Carro de Luís Neves era de traficante"

- "Atropelamento em Albufeira. Condutor em prisão preventiva"

- "Roubo de rolex. Cadastro de brasileiro morto investigado"

- "Crime violento. Assaltos ao ouro em Lisboa e na Margem Sul"

Público:

- "Caso do Elevador da Glória tem três arguidos por falhas de segurança"

- "Vítor Rua. As aventuras no som do fundador dos Telectu e dos GNR"

- "Rui Moreira: 'Já não sei se é absolutamente necessário falar da regionalização'"

- "Chef João Sá: 'Como mercado, não aguentaremos muito mais estrelas Michelin'"

- "Cheias no Nepal. Um português foi localizado, outros três continuam desaparecidos"

- "Secundário. Há 38 colégios onde 30% dos alunos tiveram nota 19 ou 20"

- "PRR. 'WhatsApp do Governo' custou 600 mil euros e não funcionou"

- "Queixa à PGR. Director da PJ acusado de mentir sobre escuta ilegal"

Jornal de Notícias:

- "Há nove concelhos do Norte e Centro onde se repetem os incêndios de grandes dimensões"

- "Está feito o pleno europeu. Aarhus 1-3 Benfica. Áustria Viena 0-0 Braga"

- "Champions. Sorteio dá esperanças de êxito para dragões e leões"

- "Ciclismo. Grande Prémio do Douro Internacional à procura de um novo rei"

- "Porto. Câmara aposta em novas zonas de velocidade reduzida"

- "Urgências. Pulseiras vermelhas e amarelas esperam mais tempo"

- "Polícia. Diretor da PJ acusado de ordenar escutas ilegais"

- "Nepal. Dois irmãos entre os três lusos desaparecidos"

Diário de Notícias:

- "Governo sob pressão dos mercados para cortar na despesa pública"

- "Médio Oriente. Os que a fazem e os que tentam pôr-lhe fim: seis meses da guerra no Irão em seis figuras"

- "Pedro Seabra: 'O Estreito de Ormuz poderá ser o fator a forçar ambas as partes a irem à mesa de negociações'"

- "António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses: 'Ver bombeiros nos semáforos de mão estendida é um sinal de pobreza da nossa democracia'"

- "Iniciativa. PS quer atrair médicos e dar benefícios fiscais para desenvolver o interior"

- "Propostas. IL faz apelo para que o país 'comece mesmo a fazer reformas'"

- "Polémica. A grande guerra pela praia livre chegou a Portugal"

- "1942-2026. Morreu Ratko Mladic, o 'carniceiro da Bósnia'"

- "UEFA. Benfica e Braga seguem em frente"

- "Yayoi Kusama (1929-2026). A artista das bolinhas que se tornou um ícone mundial"

Nascer do Sol:

- "Seguro deu prazo a Montenegro para resolver 'caso' Luís Neves"

- "Elevador da Glória vai ser totalmente novo"

- "Plataforma de esquerda sem radicais convence socialistas e moderados"

- "Mariana Leitão: 'O Luís [Montenegro] não está a trabalhar... o Luís está a gerir crises'"

- "Jorge Bravo: 'Não creio que quem comece a trabalhar agora tenha a sua reforma em risco'"

- "Segurança. Crimes graves não batem certo com as estatísticas"

- "Paulo Daniel Dias: 'O Tejo corre o risco de vir a ser uma autoestrada para redes de tráfico'"

- "Tupac Shakur. Um nome gravado a sangue na história da música"

- "Hugo Pereira: 'Lagos sempre foi aberta ao mundo'"

- "Nepal. Enxurradas provocam catástrofe"

- "Feira do Livro. Os novos livreiros ou feirantes?"

- "Álbum das Férias Grandes. Filipa Roseta: 'Sou pouco dada a loucuras'"

Negócios:

- "Banca tem porta aberta a mais negócio na bolsa"

- "Entrevista a Mário Lúcio Sousa: 'Que nenhum artista tente superar a criatividade de um ditador'"

- "Mota-Engil quer replicar consórcio luso no aeroporto e travessias do Tejo"

- "Conferência económica. Dívida dos EUA cria angústia e vira holofotes para Warsh"

- "Prestação Social Única. Trabalho sobe para 20 horas semanais à terceira renovação"

O Jornal Económico:

- "Novobanco põe à venda 583 milhões em ativos tóxicos de Luís Filipe Vieira"

- "We, robots. A evolução num único ano foi espantosa. Nas olimpíadas de robôs humanoides, em Pequim, bateram-se recordes humanos. E mostrou-se o futuro"

- "Mota-Engil já tem mais de 20 mil milhões em encomendas"

- "Exportações invertem ciclo de queda, mas empresas avisam para incerteza e prudência"

- "Cabos submarinos amarram 10 mil milhões em Portugal"

- "Crise vai chegar à indústria portuguesa de componentes. Autoeuropa resiste"

- "Açores testam semana de quatro dias. Montenegro aguarda relatório em setembro"

- "Empresas estão a deixar de aceitar encomendas por falta de mão de obra"

- "Carla Castro explica as propostas para a reforma da Segurança Social"

Record:

- "Aarhus 1-3 Benfica. Lei Prestianni. Novo show e com direito a bis"

- "'Vou dar sempre a minha vida pelo Benfica'. Assinou obra de arte no 3.º golo das águias"

- "Marco Silva rendido. 'Ele é muito especial para nós'"

- "Rio Ave-Sporting. Suárez e mais 10"

- "FC Porto. Villas-Boas considera guarda-redes intocável. 'Não podemos abdicar de Diogo Costa'"

- "Liga Conferência. Austria Viena 0-0 Sp Braga. Guerreiros seguem em frente"

- "Rui Costa responde a Varandas. 'Palhinha encaixa na nossa política'"

- "Europeu de voleibol. Portugal 3 Roménia 2. Seleção feminina nos oitavos"

O Jogo:

- "Maré vermelha. Aarhus 1-3 Benfica. Áustria Vienna 0-0 Braga. Portugueses seguem em frente nas provas da UEFA, a que se juntam as duas da Champions e o Torreense"

- "Marco Silva: 'Prestianni passou por momentos difíceis'"

- "Rui Costa: 'Estamos contentes com este plantel'"

- "Carlos Vicens: 'Sabíamos que ia ser duro'"

- "António Salvador: 'Ambição e responsabilidade'"

- "FC Porto. 'A nossa loja é sempre cara'. André Villas-Boas blinda Diogo Costa e Froholdt"

- "Eustáquio parte para o Swansea: 'Se ganharem, eu também ganho'"

- "Rio Ave-Sporting. 'Sei bem o que são dores de crescimento'. Rui Borges garante equipa motivada"

- "Aquisições de Zekri e Kaique elogiadas pelo treinador"

A Bola:

- "Segurança europeia. Aarhus 1-3 Benfica. Vitória natural em eliminatória controlada. Prestianni não pára de brilhar"

- "Rui Costa: 'Palhinha? Nunca comentaria a política desportiva de outros clubes'"

- "Áustria Viena 0-0 Braga. Vantagem deu conforto"

- "Liga dos Campeões. City e LASK são adversários comuns de FC Porto e Sporting"

- "Benfica, Torreense e SC Braga conhecem hoje oponentes na Europa"

- "FC Porto. Villas-Boas admite mercado até ao fim. Presidente fecha, no entanto, porta de saída a Froholdt e Diogo Costa"

- "Rio Ave-Sporting. Rui Borges: 'Suárez é um não-caso'. Treinador diz que colombiano está a treinar-se bem e assegura que 'fora surpresa' o plantel está fechado"

- "Voleibol. Seleção Nacional com apuramento inédito no Europeu feminino"