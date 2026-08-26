O que se sabe sobre a inundação que devastou o norte do Nepal e chocou o Mundo

Na manhã de hoje, 26 de Agosto, uma onda de água e lama desceu o rio Bhotekoshi, no distrito nepalês de Rasuwa, junto à fronteira com o Tibete.

A cheia começou por volta das 9h15 (hora local, 4h30 em Lisboa) e atingiu com especial violência as localidades de Timure, Rasuwagadhi e Syabrubesi, chegando também ao lado chinês da fronteira. Imagens de videovigilância mostram povoações, albufeiras, pontes e outras infraestruturas a serem arrastadas em minutos, com moradores a fugir em desespero.

Quantas vítimas há, até agora

O balanço é ainda provisório e mudará nas próximas horas:

Nepal: O número de mortos na sequência da inundação devastadora no Nepal e no Tibete subiu para 160, de acordo com um novo balanço das autoridades locais às 19 horas.

China: Nestes 160 mortos incluem-se 3 vítimas mortais confirmadas na região tibetana de Gyirong

Quanto a desaparecidos, os números são avultados. A China contabiliza 265 pessoas sem paradeiro. Do lado nepalês, o total ronda as 900 pessoas, distribuídas por:

484 turistas (93 nepaleses e 391 estrangeiros — entre eles uma cidadã portuguesa e dois espanhóis, além de indianos, norte-americanos, australianos, britânicos e outras nacionalidades)

44 militares

28 polícias

13 elementos da Força Armada de Polícia

60 trabalhadores de projectos hidroeléctricos

Além das vítimas humanas, pelo menos 80 pontes foram destruídas, nomeadamente 35 rodoviárias e 45 pedonais suspensas, e a central hidroeléctrica de Langtang Khola, recém-concluída, sofreu danos graves.

O que provocou a catástrofe

Ainda não há uma causa oficialmente confirmada. As autoridades consideraram inicialmente a hipótese de ruptura ou transbordo de um lago glaciar no Tibete, mas a explicação preliminar avançada pelo Governo nepalês aponta para um sismo.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Shishir Khanal, um abalo registado às 8h37 locais terá provocado um deslizamento de terra que bloqueou o curso do rio, originando depois a inundação repentina quando a água represada rompeu a barreira. O Serviço Geológico dos Estados Unidos confirmou um sismo de magnitude 4,4 nessa hora, com epicentro a cerca de 77 km a noroeste de Kodari.

A confirmação da causa está a ser dificultada porque as infraestruturas destruídas impedem os governos do Nepal e da China de contactar as autoridades locais nas zonas mais atingidas.

Como está a decorrer o resgate

O Governo nepalês mobilizou helicópteros do Exército e de empresas privadas para socorrer feridos e pessoas encurraladas. Até às 19 horas tinham sido resgatadas 80 pessoas por terra e 116 por via aérea.

Entre as medidas já anunciadas estão:

Declaração de zona de catástrofe por três meses nas áreas afetadas

Cuidados médicos gratuitos para feridos

Alojamento e alimentação para quem perdeu casa

Apoio financeiro imediato às famílias das vítimas mortais

Prioridade na reabertura de estradas cortadas e no restabelecimento de água, eletricidade e telecomunicações

Que ajuda internacional já chegou

A resposta internacional começou a mobilizar-se rapidamente:

A União Europeia activou o sistema de satélites Copernicus para mapear as zonas afectadas; a presidente Ursula von der Leyen garantiu disponibilidade para mobilizar mais apoio.

A Índia enviou 10 toneladas de ajuda humanitária e material médico.

Reino Unido e Estados Unidos manifestaram preocupação e disponibilidade para ajudar.

Em Portugal, o Governo expressou solidariedade e a associação Nialp (comunidade nepalesa em Portugal) anunciou uma recolha de ajuda.

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho libertou mais de um milhão de euros em fundos de emergência para a Cruz Vermelha do Nepal.

O que se segue

Com quase 900 pessoas ainda por localizar e as comunicações cortadas em várias zonas, é provável que o balanço de mortos suba nos próximos dias. A prioridade imediata continua a ser o resgate e a determinação exata da causa do desastre, que ajudará a perceber se fenómenos semelhantes, ligados a sismos, degelo glaciar ou barragens naturais de rios, podem voltar a ocorrer na região montanhosa dos Himalaias.