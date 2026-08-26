Taxa Euribor sobe a três, seis e 12 meses

A taxa Euribor subiu hoje a três, seis e 12 meses face à véspera, tendo o prazo mais longo voltado a ultrapassar os 3%.

No caso da Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, a taxa registada hoje foi de 2,766%, o que significa uma subida de 0,004 pontos face à sessão anterior.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a junho indicam que a Euribor a seis meses representa 39,9% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representam 31,3% e 24,38%, respetivamente.

A 12 meses, também houve uma subida face a terça-feira, de 0,018 pontos, para 3,007%.

No prazo mais curto, a adição de 0,009 pontos aos 2,545% de terça-feira, para 2,554%, levaram a Euribor a três meses a continuar no valor mais alto desde março de 2025.

Em julho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, para 2,425% a três meses, 2,647% a seis meses e 2,855% a 12 meses.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve em 23 de julho as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro.

Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 09 e 10 de setembro, em Berlim.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si.