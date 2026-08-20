Seis sismos sentidos na província espanhola de Granada

O Instituto Geográfico Nacional (IGN) espanhol registou seis terramotos na madrugada de hoje em diferentes cidades da província de Granada, o mais significativo de magnitude 3,4 na escala de Richter.

O abalo de maior magnitude foi registado em Dílar (Granada), às 02:15 locais (01:15 em Lisboa), a uma profundidade de cinco quilómetros, e, mais uma vez, acordou os moradores.

O serviço de emergência 112 da Andaluzia recebeu vários contactos de moradores da cidade de Granada e das cidades de Maracena, Las Gabias e Alhendín, embora nenhum novo dano tenha sido relatado.

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ESPAÑA | Cuatro terremotos de magnitudes superiores a 4 sacudieron #Granada el dia de hoy en 90 minutos, dejando tres personas heridas, entre ellas una menor de edad.



Los sismos alcanzaron magnitudes de 4,8, 4,0, 4,2 y 4,0, este último con epicentro al… pic.twitter.com/VvVhqDhsGS — SIGLO XXI NEWS (@ACECAS_XXI) August 18, 2026

Além do sismo principal, outros cinco ocorreram entre 02:28 e 06:28 (01:28 e 05:28, respetivamente, em Lisboa), com magnitudes de até 2,2 e epicentros em Gójar, Ogíjares, La Zubia e Dílar.

Estes seis tremores de terra somam-se à série de terremotos registados na província de Granada desde o sismo de magnitude 5,0 que ocorreu à 01:04 locais (00:04 em Lisboa) de sábado, com epicentro no município de Alhendín.

Desde então, o Governo Regional da Andaluzia mantém ativada a fase de pré-emergência do Plano de Risco Sísmico na província.