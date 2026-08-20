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Bandeira vermelha proíbe banhos na Formosa

Forte rebentação levou ao hastear da bandeira no sector Poente

Praia Formosa, sector Poente
Praia Formosa, sector Poente, foto OD/Arquivo

A bandeira vermelha foi hasteada hoje no sector Poente da praia Formosa, devido à forte rebentação, ficando proibidos os banhos.

A situação ocorre num período de maré-viva, com a rebentação a apresentar-se mais agitada ao longo desta semana.

Esta não é, aliás, a primeira vez esta semana que a bandeira vermelha é hasteada naquela que é a principal praia vigiada da Praia Formosa.

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