Resultados das reapreciações da 2.ª fase só em Setembro

Os resultados dos pedidos de reapreciações dos exames nacionais da 2.ª fase serão conhecidos a 14 de setembro, por decisão do Governo que decidiu adiar a divulgação das notas para acautelar as férias de todos os professores.

O calendário dos exames e provas nacionais previa que os resultados das reapreciações da 2.ª fase fossem divulgados no final da próxima semana, a 28 de agosto, mas os problemas registados no processo de avaliação digital aumentou o volume de trabalho de professores e funcionários.

Por isso, o Ministério da Educação Ciência e Inovação (MECI) decidiu adiar as datas de divulgação dos resultados da reapreciação: As notas das provas do 9.º ano serão conhecidas a 9 de setembro e os exames nacionais serão conhecidos a 14 de setembro, segundo um despacho publicado segunda-feira em Diário da República.

O ministro da Educação Fernando Alexandre já tinha anunciado na semana passada que as datas seriam adiadas, sublinhando que tal não punha em causa o acesso ao ensino superior, uma vez que estas provas só podem ser usadas nas candidaturas à 2.ª fase, que termina a 20 de setembro.

Este adiamento dos resultados é mais uma consequência dos problemas registados na classificação digital dos exames realizados na 1.ª fase, que obrigaram a divulgar mais tarde as notas das provas do 9.º ano e do ensino secundário, fizeram triplicar os pedidos de revisão das notas do secundário e levaram à criação de uma época extraordinária de exames nacionais.

Os pedidos de reapreciação das provas e dos exames da 2.ª fase realizam-se este ano mais tarde e há agora uma época extraordinária de exames no inicio de setembro que exigem ter mais pessoas a trabalhar "num período que coincide com o gozo de férias da generalidade dos docentes classificadores e dos trabalhadores dos serviços administrativos envolvidos", explica o secretário de estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, no despacho agora publicado.

"Concentrou num curto espaço temporal um volume acrescido de tarefas de classificação e de reapreciação", escreve Alexandre Homem Cristo, reconhecendo que "esta circunstância representou maior pressão organizacional e reduziu significativamente os períodos disponíveis para marcação e gozo de férias de todos os envolvidos, impondo a necessidade de adequar o calendário das reapreciações à realidade excecional do presente ano letivo".

O despacho agora publicado define ainda que as reapreciações dos exames realizados na época extraordinária serão conhecidas a 25 de setembro e as reapreciações da época especial dos exames do 9.º ano a 16 de setembro.