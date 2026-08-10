Clube Naval do Funchal vence classificação colectiva nas "Primeiras Pagaiadas"

O Clube Naval do Funchal (CNF) esteve em destaque nas "Primeiras Pagaiadas", competição de 2.000 metros destinada a atletas no primeiro ano de filiação na Federação Portuguesa de Canoagem, realizada no sábado, 8 de Agosto.

Apesar de a prova ter decorrido durante um período marcado pelas férias familiares de muitos jovens atletas, o CNF apresentou cinco navalistas em competição, com todos a terminar entre os cinco primeiros lugares das respectivas categorias.

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A prestação colectiva traduziu-se em quatro medalhas, três de ouro e uma de prata, resultados que permitiram ao clube madeirense conquistar o 1.º lugar da classificação geral por equipas. A vitória colectiva foi assegurada através do critério de desempate, que privilegiou a equipa com maior número de primeiros lugares.

Nas classificações individuais, Alice França venceu a prova de K1 Iniciado Feminino, enquanto Sebastião Cruz triunfou em K1 Infantil Masculino. Lara Gomes conquistou igualmente o primeiro lugar em K1 Cadete Feminino.

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Em K1 Iniciado Masculino, Martim Jesus Rodrigues terminou na segunda posição e Pedro Rosário Mendes alcançou o quinto lugar.

Com cinco atletas em competição e todos no top 5, o Clube Naval do Funchal garantiu assim uma prestação colectiva de destaque nas "Primeiras Pagaiadas", terminando no topo da classificação por equipas.