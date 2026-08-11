Circulação rodoviária sem constrangimentos na Madeira

A circulação rodoviária mantém-se normal, esta terça-feira, na Madeira. De acordo com a informação disponibilizada pela aplicação InfoVias, não estão, até ao momento, identificados acidentes, condicionamentos ou outras ocorrências com impacto no trânsito.

A Via Rápida apresenta uma circulação fluida, sem registo de filas relevantes ou atrasos nos principais acessos, permitindo aos automobilistas deslocarem-se com normalidade entre os diferentes concelhos da Região.

A situação poderá, contudo, sofrer alterações ao longo do dia, pelo que os condutores devem manter-se atentos às actualizações das entidades responsáveis pela gestão e monitorização da rede viária.