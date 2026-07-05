Capitão da Espanha diz que Portugal tem a "melhor geração de sempre"

O capitão da seleção espanhola, o médio Rodri, afirmou hoje que Portugal tem a "melhor geração de sempre" no Mundial2026 de futebol e que vai causar muitas dificuldades aos atuais campeões europeus, no duelo dos oitavos de final.

"Portugal é sempre um adversário muito difícil. Está neste Campeonato do Mundo com a sua melhor geração e por isso sabemos que só estando no nosso melhor é que podemos vencer e avançar na competição", afirmou Rodri aos jornalistas numa zona mista montada no Estádio Cotton Bowl, em Dallas, onde a Espanha está a preparar o embate com a equipa das 'quinas'.

Para o médio de 30 anos, a seleção portuguesa tem um "grupo de jogadores sensacionais", sobretudo a meio campo, mas mesmo assim a Espanha é superior, embora tenha de o provar dentro do relvado.

"Nós temos o melhor meio do campo do mundo. Sabemos que somos melhor equipa, mas isso no papel não vale nada. Temos de demonstrar isso. Sobretudo contra Portugal, que é uma das melhores seleções da atualidade", referiu o vencedor da Bola de Ouro de 2024.

Questionado sobre a importância que Cristiano Ronaldo pode ter na partida, Rodri considerou que o avançado, mesmo aos 41 anos, é "sempre muito perigoso dentro da área", mas que atualmente não o jogador que mais tem importância na forma de Portugal atuar.

"O atual meio campo tem muita influência na forma com eles jogam e por isso temos de controlar esse aspeto da partida. Aliás, temos de controlar todos os aspetos do jogo se quisermos sair vencedores", frisou o jogador do Manchester City.

Também em zona mista, o médio Mikel Merino explicou que a Espanha "aprendeu muito" com a derrota sofrida perante a seleção lusa no final da Liga das Nações de 2025 e aponto o nível de finalização como o fator que poderá decidir o duelo ibérico.

"Quando se joga contra equipas deste calibre, a eficácia e o aproveitamento das ocasiões criadas são cruciais. Aprendemos muito com a final da Liga das Nações. Portugal tem grandes qualidades coletivas e individuais. Têm jogadores capazes de marcar e decidir o jogo. Temos de manter a concentração sempre", sublinhou o jogador campeão inglês com o Arsenal.

Nesse sentido, Merino alertou que os espanhóis terão de ter muita atenção a Cristiano Ronaldo, o principal finalizador da seleção lusa.

"Parece estar em grande forma. Há pouco a dizer sobre ele. E uma lenda do desporto e um dos maiores da história. Está a registar números espetaculares e é o líder de Portugal", concluiu o médio de 30 anos.

O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira no Estádio AT&T, em Arlington, com início agendado para as 14:00 locais (20:00 horas de Lisboa), e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.