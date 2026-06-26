Mais de 660 alunos realizaram exames de Filosofia e Desenho A na Madeira
Terminou esta sexta-feira, 26 deJunho, a 1.ª fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário de 2026, com a realização das provas de Filosofia, do 11.º ano, e de Desenho A, do 12.º ano.
O exame de Filosofia foi realizado em 15 escolas da Região Autónoma da Madeira, tendo participado 528 dos 609 alunos inscritos, o que corresponde a uma taxa de comparência de 86,7%.
Já a prova de Desenho A decorreu em 12 escolas, com a participação de 141 dos 158 alunos inscritos, equivalente a 89,2% dos estudantes.
Com a realização destas provas fica concluída a 1.ª fase do calendário dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário de 2026. A afixação das pautas está marcada para 14 de Julho, informa a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.
A 2.ª fase dos exames nacionais arranca a 16 de Julho.