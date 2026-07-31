Espanha denuncia "demagogia" de Itália por pedir a sua saída do espaço Schengen

O ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, José Luis Albares, criticou hoje a "demagogia" de Itália ao pedir a suspensão do seu país do espaço Schengen após a chegada maciça de migrantes ao enclave espanhol de Ceuta, e convocou o embaixador italiano.

O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, enviou uma mensagem considerada "inapropriada" por parte "de um país parceiro e amigo de quem esperamos solidariedade europeia e não demagogia partidária", declarou Albares na rede social X, acrescentando que convocaria "amanhã [sexta-feira] o embaixador de Itália" em Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi.

O vice-primeiro-ministro e chefe da diplomacia italiana Antonio Tajani disse hoje estar "a favor do encerramento do espaço Schengen com a Espanha".

"As imagens que chegam de Ceuta mostram como a decisão do governo de Madrid de conceder a cidadania espanhola, e portanto europeia, a mais de 500.000 imigrantes irregulares (...) encoraja o tráfico de seres humanos".

Mais tarde, a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, confirmou que queria suspender a Espanha do espaço Schengen.

"Estamos a reunir as instâncias competentes e, no fim destas reuniões, estamos prontos para agir, incluindo através de medidas excecionais (...), como a suspensão do acordo de Schengen com Espanha", escreveu a primeira-ministra de extrema-direita, denunciando as "imagens chocantes" de Ceuta.

"A Itália não vai ficar de braços cruzados", afirmou.