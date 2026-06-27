Centro Luso de La Guaira poderá acolher missão portuguesa

O Centro Luso de La Guaira poderá servir de base à missão humanitária portuguesa enviada para apoiar as operações de socorro na Venezuela, na sequência dos recentes sismos. As equipas já chegaram ao país e encontram-se a ultimar a logística necessária para iniciar a intervenção.

A informação foi avançada pelo deputado luso-venezuelano do PSD Madeira, Carlos Fernandes, que revelou que os operacionais portugueses estão a avaliar as instalações disponibilizadas pelo clube.

"Os operacionais, os bombeiros e o grupo de resgate que Portugal enviou para a Venezuela já estão na Venezuela. Possivelmente vão operar a partir do Centro Luso de La Guaira. Vão verificar as instalações que foram disponibilizadas pelo clube e estão a avaliar essa possibilidade. Em princípio, será a partir de La Guaira."

Segundo o deputado, as equipas encontram-se agora na fase de organização da operação.

"Já temos a confirmação de que estão na Venezuela e já estão a tratar de toda a logística necessária para começar a operar."

A missão portuguesa integra 64 operacionais da Unidade Especial de Protecção e Socorro (UEPS) da GNR, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), dos Sapadores Bombeiros de Lisboa e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que transportaram cerca de 23 toneladas de ajuda humanitária.

Entretanto, o Consulado-Geral de Portugal na Venezuela assegurou que está a acompanhar a evolução da situação e deixou um apelo à comunidade portuguesa.

"Querida comunidade portuguesa, estamos atentos e a acompanhar a situação. Se alguém tiver sido afectado, ou estiver em situação de urgência, por favor contacte o Consulado-Geral através do número de emergência consular 0414 466 5350."

O Consulado apela aos portugueses e lusodescendentes que necessitem de assistência para utilizarem a linha de emergência consular.