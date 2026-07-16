Ventura volta a desafiar Governo para moção de confiança, PSD diz-lhe que tem de aprender a nadar

O líder do Chega voltou a desafiar o Governo a apresentar uma moção de confiança ao Parlamento e o PSD aconselhou-o a aprender a nadar antes de querer estar na "piscina dos grandes".

"Quando um primeiro-ministro aqui vem e diz que este Parlamento já não é o Parlamento que os portugueses precisam, que as alianças entre os dois estão a criar despesismo e alterar o Orçamento do Estado, que já não governa mas que o Parlamento quer governar, então tenha a coragem de apresentar uma moção de confiança ao Parlamento", insistiu.

Numa intervenção na reta final do debate do estado da nação, André Ventura alegou que "quem não deve, não teme, e quem entende que o povo português é sempre sábio, é esse o caminho que deve percorrer".

O líder do Chega considerou que "o país está pior e os portugueses estão pior" e apontou uma situação de "caos" em várias áreas, como saúde, educação, infraestruturas ou habitação.

"Está tudo pior porque, francamente, temos um dos piores governos da nossa história democrática em Portugal. Está pior porque o Governo que entrou para reformar deixou-se reformar a si próprio e as reformas que não quis dar a quem delas precisava acabaram por criar um sentimento geral na população que é claro, 'se não querem dar reformas aos portugueses, talvez estejam na hora eles próprios de se reformarem'", sustentou.

Ventura acusou também o Governo de estar "no caminho errado".

Após esta intervenção, o PSD fez cinco pedidos de esclarecimento ao deputado do Chega, que culminaram numa intervenção do líder parlamentar. Nessas primeiras intervenções, os deputados sociais-democratas acusaram o Chega de ter uma "receita igual" à do antigo primeiro-ministro José Sócrates, "que levou o país à bancarrota", ou de vender "banha da cobra".

Hugo Soares disse que o Governo da AD encontrou problemas, mas também as soluções para os resolver, com resultados, e defendeu que "não é no caos" que se encontram as soluções.

"O deputado André Aventura, que diz que quer ser primeiro-ministro, antes de querer vir para a piscina dos grandes, aprenda com quem já aprendeu a nadar, porque o país não é o caos, o país não é berraria, o país são as soluções, e é isso que nós queremos", disse.

Na resposta, o líder do Chega afirmou que não foi a sua bancada que se queixou "da confiança nem do caos".

"Foi o primeiro-ministro que aqui veio e disse `o Parlamento não confia em mim, não me deixa governar´. Não vale andar sempre a dizer uma coisa e a fugir para trás da mesa", criticou.

E insistiu: "Assim, senhor primeiro-ministro, assim ficará sem dúvida se confiamos em si ou não. Eu sei que gosta de arriscar, arrisque".