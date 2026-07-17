Todos os exames estão classificados e pautas serão afixadas hoje

O ministro da Educação confirmou hoje que todos os exames nacionais do ensino secundário estão classificados e antecipou que, por isso, as pautas serão afixadas até ao final do dia.

"O Júri Nacional de Exames tem todas as classificações prontas para distribuir às escolas", disse Fernando Alexandre, acrescentando que não antecipa "razão nenhuma para que hoje não sejam publicadas todas as notas de todos os exames".

O balanço foi feito pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação numa breve declaração aos jornalistas, na Assembleia da República, antes do início do debate de urgência requerido pelo PCP.