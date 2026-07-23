Dois detidos transportados para o hospital

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados na tarde de ontem para o Comando Regional da PSP da Madeira, no Funchal, para prestar assistência a dois detidos que alegadamente se sentiram mal enquanto se encontravam nos calabouços.

De acordo com o que foi possível apurar, os detidos são um homem de 43 anos e uma mulher de 27 anos, que necessitaram de avaliação médica após apresentarem indisposição.

Depois de assistidos pelos operacionais da corporação, ambos foram transportados para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, acompanhados por elementos da Polícia de Segurança Pública.