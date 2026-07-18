EUA lançam nova vaga de ataques pelo sétimo dia consecutivo

As forças armadas dos Estados Unidos lançaram uma nova vaga de ataques contra o Irão, pela sétima noite consecutiva, visando "enfraquecer as capacidades militares iranianas", adiantou o Comando Central norte-americano (Centcom).

Os novos ataques começaram pelas 20:00 (hora de Lisboa), referiu o Centcom na rede social X.

"[Os ataques] Visam continuar a enfraquecer as capacidades militares iranianas", conforme ordens do Presidente norte-americano, Donald Trump, acrescentou a mesma fonte.

Esta nova escalada começou no passado sábado, depois de Trump ter rescindido o memorando de entendimento assinado com o Irão em meados de junho, devido aos ataques iranianos contra navios comerciais no estreito de Ormuz.

Os Estados Unidos também restabeleceram o cerco naval aos portos e navios iranianos no estreito de Ormuz, dois dias depois de o Irão ter voltado a declarar o encerramento desta passagem marítima estratégica.

Washington divulgou hoje que, desde que restabeleceram o bloqueio, as suas forças na zona desviaram quatro navios mercantes, incapacitaram um e abordaram outro.

"As forças norte-americanas mantêm-se vigilantes, ao mesmo tempo que aplicam rigorosamente o bloqueio naval contra o Irão", frisou numa outra nota o Centcom, sobre os resultados após os primeiros três dias da retoma do bloqueio aos portos e navios iranianos.

Desde a implementação inicial do bloqueio, que começou em 13 de abril, as forças norte-americanas desviaram mais de 140 embarcações, desativaram nove navios que desobedeceram às ordens e permitiram a passagem de mais de 50 embarcações comerciais que transportavam ajuda humanitária, segundo o Centcom.

Antes, o Centcom tinha anunciado a destruição de uma torre de vigilância que as forças iranianas utilizavam para atacar embarcações comerciais no estreito de Ormuz, para proteger a navegação livre na via.

A torre era utilizada pela Guarda Revolucionária Islâmica para rastrear navios, segundo a mesma fonte, sublinhando também que a sua destruição "reduz diretamente a capacidade" das forças iranianas de atacar tripulações civis inocentes.

Já a Guarda Revolucionária garantiu hoje que mantém o "controlo total" do estreito de Ormuz e advertiu que, enquanto as ações norte-americanas continuarem, "nem uma única gota de petróleo ou gás será exportada desta região".

O recrudescimento dos ataques entre os Estados Unidos e o Irão nas últimas semanas ditou o fracasso do memorando de entendimento que negociado em junho, sob mediação do Paquistão.

A guerra começou em 28 de fevereiro, com o lançamento de uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, a que Teerão respondeu com ataques na região e o bloqueio do estreito de Ormuz.