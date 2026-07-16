Ventura desafia primeiro-ministro a apresentar moção de confiança

O presidente do Chega, André Ventura, desafiou hoje o primeiro-ministro a apresentar uma moção de confiança ao parlamento e disse que o Governo está em "decomposição acelerada".

Numa primeira intervenção durante o debate sobre o estado da nação, que decorre hoje no Parlamento, André Ventura afirmou que este é um "Governo em degradação acelerada, em decomposição acelerada".

"Deve mesmo perguntar ao Parlamento se ainda mantém a confiança no seu Governo", desafiou.