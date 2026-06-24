Escolher a mala perfeita para viajar sem complicações

Viajar com bagagem de cabine pode tornar qualquer deslocação mais prática e económica. Com várias companhias aéreas europeias a caminharem para a adopção de um tamanho-padrão para a bagagem transportada na cabine, escolher a mala certa torna-se ainda mais importante.

Por isso, saiba, através deste Explicador, como escolher a mala de cabine ideal para a próxima viagem.

Segundo a Deco Proteste, o primeiro aspeto a considerar é o tipo de mala. As malas rígidas, normalmente fabricadas em plástico, oferecem maior protecção contra impactos e entrada de água, sendo indicadas para quem transporta objectos mais frágeis. Já as malas semirrígidas, geralmente feitas de náilon ou poliéster, destacam-se por serem mais leves e acessíveis, embora ofereçam menor resistência à humidade. Este problema pode ser minimizado com uma capa impermeável.

Outro elemento essencial são as rodas. Os modelos com quatro rodas giratórias facilitam a deslocação em aeroportos e superfícies lisas, enquanto as malas de duas rodas podem revelar-se mais eficazes em pisos irregulares.

A pega extensível também merece atenção. Idealmente, deve permitir diferentes níveis de ajuste e atingir uma altura suficiente para garantir conforto durante o transporte, especialmente para utilizadores mais altos. Segundo refere, a extensão deve atingir, pelo menos 105 centímetros, para que os utilizadores mais altos não batam com o ‘trolley’ nos tornozelos enquanto caminham.

Organização interior faz a diferença

O interior da mala pode influenciar significativamente a experiência de viagem. Nas malas rígidas, a divisão em dois compartimentos facilita a organização da roupa e dos restantes objectos. Já nos modelos semirrígidos existe normalmente apenas um compartimento principal.

A Deco Proteste recomenda ainda a escolha de malas equipadas com cintos, redes ou divisórias que ajudem a manter a bagagem no lugar durante o transporte. O acesso fácil aos mecanismos das rodas e da pega também pode simplificar futuras reparações.

Segurança da bagagem

É aconselhado optar por malas com cadeado integrado, uma solução que ajuda a prevenir furtos e a proteger a bagagem caso o fecho se danifique.

Quanto ao sistema de fecho, os modelos com fechos de correr são apontados como uma opção resistente e prática. Algumas malas incluem ainda compartimentos expansíveis, permitindo aumentar temporariamente a capacidade de arrumação.

Atenção às medidas permitidas

As dimensões e o peso da bagagem de cabine variam de companhia para companhia e podem depender do tipo de tarifa adquirida. Por isso, antes de viajar, é importante confirmar as regras específicas da transportadora para evitar custos adicionais.

Seis dicas para arrumar melhor a mala

A Deco Proteste sugere algumas estratégias simples para aproveitar melhor o espaço disponível: