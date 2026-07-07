Ana Marta Kauffman integra elenco de tributo a Sondheim

A actriz e cantora madeirense Ana Marta Kaufmann integra o elenco da 4.ª edição do concerto anual 'Broadway no Parque', que decorre nos dias 16, 17 e 18 de Julho, no Jardim do Torel, em Lisboa.

O evento deste ano presta homenagem ao compositor e letrista norte-americano Stephen Sondheim, uma das figuras mais influentes da história do teatro musical. O concerto contará com a participação especial de Carolee Carmello, actriz da Broadway nomeada para os Tony Awards, acompanhada por um elenco nacional e orquestra ao vivo.

Em palco serão interpretados alguns dos temas mais emblemáticos da carreira de Sondheim, pertencentes a musicais como Company, Follies, Sweeney Todd, Into the Woods e West Side Story. A direção artística é de Martim Galamba, com direção musical de Tom Neiva e coreografia de Marco Mercier.

A direcção artística está a cargo de Martim Galamba, a coreografia por Marco Mercier e a direcção musical por Tom Neiva. O elenco é composto por Carolee Carmello, Ana Marta Kaufmann, Ana Regueiras, André Lourenço, Carolina Branco, Carlos Martins, João Sá Coelho, Jonas Cardoso, Margarida Silva, Marta Mota e Sara Claro.

Natural da Madeira, Ana Marta Kaufmann iniciou a sua formação artística no Conservatório Regional do Funchal, onde estudou ballet, canto coral e teatro. Actualmente em Lisboa, construiu um percurso sólido no teatro musical, integrando produções como O Fantasma da Ópera, Música no Coração, Corcunda de Notre Dame, Sweeney Todd e We Will Rock You, no qual interpretou a personagem Killer Queen.

Em 2025, a madeirense apresentou-se ao lado de Sofia Escobar no Concerto de Natal da Orquestra Clássica da Madeira. Além do trabalho em palco, soma ainda participações em cinema, televisão e dobragem.