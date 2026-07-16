Neon Neighbours lançam álbum de estreia com seis temas originais

O projecto musical madeirense Neon Neighbours apresenta amanhã o seu álbum de estreia, Polaroids in the Dark, um trabalho de originais assinado por Bruno Martins e Pedro Teixeira que ficará disponível nas principais plataformas digitais de streaming a partir de 18 de Julho.

Composto por seis temas, o disco explora um universo marcado pelas emoções, memórias, contrastes e transformação, estabelecendo uma ligação entre o passado e o presente através de uma sonoridade contemporânea e de letras de carácter intimista.

Segundo Bruno Martins, o álbum resulta de uma reflexão sobre o crescimento pessoal e as diferentes fases da vida. "As letras reflectem a nossa própria transição entre noites passadas em busca de experiências e manhãs dedicadas a construir uma vida, sem tratar nenhum desses períodos como um erro", refere o músico.

Já Pedro Teixeira destaca a dualidade que serve de fio condutor ao trabalho. "As músicas mostram o contraste entre a juventude ('Polaroids') e a incerteza ('A Escuridão'), o olhar para trás sem viver no passado", explica.

Ao longo das seis faixas, Polaroids in the Dark procura transformar experiências universais em canções que conjugam nostalgia, introspecção e esperança, afirmando a identidade artística dos Neon Neighbours.

O álbum estará disponível nas principais plataformas de streaming a partir desta sexta-feira, marcando a estreia discográfica do projeto madeirense.