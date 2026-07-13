Vítor Pinto estreia-se a vencer na Taça da Madeira de Enduro
Os trilhos do Fanal receberam, no passado domingo, 12 de Julho, a 3.ª Taça da Madeira de Enduro/Mini-Enduro – SOMEQ, prova organizada em parceria com o Clube Naval do Seixal e que reuniu 60 participantes.
Com algumas ausências de peso entre os habituais candidatos à vitória, Vítor Pinto (AD Galomar/FACCO) aproveitou a oportunidade da melhor forma, conquistando a sua primeira vitória absoluta numa prova da Taça da Madeira de Enduro. O atleta dominou por completo a competição, impondo-se nas cinco Provas Especiais de Classificação (PEC) que compunham o percurso.
O segundo lugar da geral foi alcançado por Valter Freitas (Clube Caniço Riders – SOMEQ), atleta da categoria Master 30, que evidenciou grande consistência ao longo dos exigentes trilhos do Fanal. O pódio ficou completo com Oriano Gouveia (CDR Santanense), que regressou à competição após falhar as provas anteriores e voltou a demonstrar o andamento que o caracteriza.
Nas diversas categorias, destacaram-se as vitórias de Márcio Silva (Open E Masculino), Luís Fernandes (E Master 40), Paulo Baptista (E Master 30), Jérémy Frotey (Open Sub-23/Experts), Paulo Sousa (Master 60), Nélio Sousa (Master 50), Emanuel Alves (Master 40), Valter Freitas (Master 30), Francisco Henriques (Sub-13), Daniel Ferreira (Sub-15), Constança Fernandes (Sub-17 Feminina), João Nunes (Sub-17 Masculino), Hélder Gonçalves (Sub-19), João Rodrigues (Sub-23) e Vítor Pinto (Elite +17).
Na classificação coletiva, a AD Galomar/FACCO voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, à frente do Ciclo Madeira Clube Desportivo e do Clube Caniço Riders – SOMEQ.
A próxima prova do calendário de enduro será disputada nos dias 12 e 13 de setembro, em São Jorge, Santana, onde terá lugar o Campeonato da Madeira.