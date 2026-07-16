Teerão ameaça destruir infraestruturas regionais se os EUA atacarem a sua

O Estado-Maior iraniano avisou hoje que destruirá infraestruturas nos países do Médio Oriente se as suas forem atacadas, após ameaças de Donald Trump de atingir pontes e centrais elétricas na próxima semana, caso Teerão não concorde com negociações.

"Toda a infraestrutura da região será esmagada pelo aço das poderosas forças armadas da República Islâmica do Irão, a tal ponto que não restará qualquer vestígio, como se nunca tivesse existido", afirmou o Comando Conjunto iraniano num comunicado em resposta às ameaças feitas pelo Presidente dos EUA.

O coronel Ebrahim Zolfagari, porta-voz do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, advertiu que a resposta iraniana será "mais intensa, mais abrangente e mais devastadora do que nunca".

"O que as Forças Armadas iranianas vão fazer não será um golpe equivalente, mas sim um golpe superior", declarou o oficial militar.

As novas ameaças iranianas surgem depois de Trump ter voltado a ameaçar, na quarta-feira, atacar centrais elétricas e pontes iranianas caso a República Islâmica não retome as negociações com os Estados Unidos.

"Na próxima semana, todas as centrais elétricas e pontes serão destruídas", disse Trump em entrevista à cadeia norte-americana Fox News.

O Irão acusou os Estados Unidos, na terça-feira, de terem "destruído" o memorando de entendimento para o fim da guerra, após novas vagas de ataques norte-americanos em território iraniano desde o passado fim de semana, depois de Trump ter declarado o fim do cessar-fogo com Teerão.

Os Estados Unidos também reimplantaram um bloqueio naval aos portos e navios iranianos no estreito de Ormuz na terça-feira, depois de a Guarda Revolucionária ter declarado o encerramento da via navegável no domingo em resposta aos ataques americanos contra o Irão.

Teerão também lançou ataques com mísseis e drones contra alvos norte-americanos em países da região, incluindo o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia.